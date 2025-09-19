ONLINE: Lyon - Angers 0:0. Karabec v sestavě domácích, Šulc je na lavičce
Fotbalisté Lyonu hostí v 5. kole francouzské Ligue 1 Angers. Adam Karabec je v základní sestavě domácích, Pavel Šulc začíná zápas na lavičce. Prosadí se čeští reprezentanti? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu, výkop je ve 20.45.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|4
|4
|0
|0
|10:3
|12
|2
Lille
|4
|3
|1
|0
|13:5
|10
|3
Monaco
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|4
Lyon
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Štrasburk
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|6
Rennais
|4
|2
|1
|1
|5:6
|7
|7
Marseille
|4
|2
|0
|2
|9:4
|6
|8
Lens
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8
Nice
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|10
Toulouse
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|11
Paris FC
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|12
Angers
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|13
Le Havre
|4
|1
|0
|3
|5:7
|3
|14
Nantes
|4
|1
|0
|3
|1:3
|3
|15
Auxerre
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|16
Lorient
|4
|1
|0
|3
|5:12
|3
|17
Stade Brest
|4
|0
|1
|3
|5:10
|1
|18
Metz
|4
|0
|1
|3
|3:8
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup