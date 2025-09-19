Předplatné

ONLINE: Lyon - Angers 0:0. Karabec v sestavě domácích, Šulc je na lavičce

Adam Karabec v dresu Lyonu
Adam Karabec v dresu LyonuZdroj: Profimedia.cz
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu hostí v 5. kole francouzské Ligue 1 Angers. Adam Karabec je v základní sestavě domácích, Pavel Šulc začíná zápas na lavičce. Prosadí se čeští reprezentanti? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu, výkop je ve 20.45.

00

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG440010:312
2Lille431013:510
3Monaco 43018:59
4Lyon43016:39
5Štrasburk43015:39
6Rennais42115:67
7Marseille42029:46
8Lens42025:56
8Nice42025:56
10Toulouse42027:86
11Paris FC42027:96
12Angers41213:35
13Le Havre41035:73
14Nantes41031:33
15Auxerre41033:63
16Lorient41035:123
17Stade Brest40135:101
18Metz40133:81
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

