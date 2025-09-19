Jezdci v nejistotě: Russell stále bez smlouvy, Red Bull chystá změny. Šanci dostane talent
Zatímco McLaren si v této sezoně formule 1 může zajistit vítězství v Poháru konstruktérů už sedm závodů před koncem, v boji o jezdecký titul mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem se očekává daleko větší drama. Mluví se také o nadcházejícím roku, který bude z důvodu pravidlových změn specifický. Dalším ožehavým tématem je jezdecké obsazení. Které týmy o něm ještě nerozhodly, a proč někteří piloti zatím nemají podepsáno?
Volný flek v Red Bullu
V tomto roce získal už 38 bodů a v celkovém pořadí šampionátu je devátý. S lepší premiérovou sezonou ve formuli 1 mohl dvacetiletý Isack Hadjar z Racing Bulls počítat jen těžko. Velkou formu navíc nedávno potvrdil třetím místem v Nizozemsku. Svědčí mu, že není pod tlakem. To se ale v dohledné době změní, pokud dostane povýšení do Red Bullu.
„S rozhodnutím si ještě dáme čas. Nejprve se v klidu podíváme na další závody a pak se rozhodneme,“ sdělil poradce rakouské stáje Helmut Marko. Otázkou zůstává, jestli by podobná rošáda vůbec Hadjarovi pomohla. Druhý vůz Red Bullu se už víc než rok trápí, nedařilo se v něm Sergiu Pérezovi, Liamu Lawsonovi ani Júkimu Cunodovi. Jezdit vedle Maxe Verstappena není žádný med.
Russell zatím bez jistoty
Nejen fanoušci Mercedesu se ptají, proč ještě nepodepsal. Otazníky kolem budoucnosti Georgea Russella zůstávají. Situaci nedávno uklidnil šéf týmu Toto Wolff, jenž potvrdil, že Russell a Kimi Antonelli budou v Mercedesu pokračovat. „Žádné velkolepé oznámení nepřijde. Prostě setrváme v tom, co děláme. A samozřejmě i s oběma našimi jezdci. S Georgem ještě musíme probrat nějaké detaily ohledně cestování a marketingových akcí,“ uvedl Wolff před dvěma týdny.
Jenže od té doby se situace nezměnila, smluvně nic uzavřené není. Problémem může být požadovaná délka kontraktu. Není tajemstvím, že v Mercedesu usilují o Maxe Verstappena. Čtyřnásobný šampion za ně v příští sezoně závodit určitě nebude, ale co třeba potom?
Šance pro 18letý talent
Pokud Red Bull Isacka Hadjara povýší, v Racing Bulls budou hledat náhradu. Šanci by mohl dostat čerstvě osmnáctiletý jezdec formule 2 Arvid Lindblad, který v této sezoně vyhrál závod ve Španělsku a sprint v Saúdské Arábii. Druhá sedačka pak pravděpodobně zůstane Novozélanďanovi Liamu Lawsonovi, jenž se na začátku sezony v Red Bullu ani neohřál. Po dvou závodech skončil.
„Nebyla to pro něj degradace, přešel jen do Racing Bulls, což je velmi konkurenceschopný vůz, který je mnohem jednodušší na ovládání,“ hlásil tehdy Helmut Marko pro web Motorsport.com. Lawsonovy výkony se postupně zvedly, v letních měsících dojel v Rakousku šestý a v Belgii a Maďarsku osmý. V juniorce Red Bullu sesbíral už dvacet bodů.
Gasly hledá parťáka
Jedno jezdecké místo pro příští rok by měla francouzská stáj Alpine vyřešené. Počítá se s Pierrem Gaslym, který navíc nedávno prodloužil smlouvu až do roku 2028. Původní dohoda měla vypršet o dva roky dřív, nicméně i díky chystaným změnám v pravidlech byla dlouhodobá spolupráce vítaná.
Kdo Gaslyho doplní? Může zůstat Argentinec Franco Colapinto, jehož výkony ale nepřesvědčují. V pořadníku najdete i Paula Arona s Kushem Mainim, piloty s minulostí ve formuli 2. Alpine také usilovalo o Valtteriho Bottase či Sergia Péreze, kteří se ale už dohodli s Cadillacem. Tématem může být i Júki Cunoda v případě, že na něj nezbude místo jinde. „V listopadu se rozhodneme,“ ujistil výkonný poradce týmu Flavio Briatore.
Seznam smluvně potvrzených pilotů pro sezonu 2026
Tým
Jezdec
Jezdec
Alpine
Pierre Gasly
???
Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll
Audi
Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg
Cadillac
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Ferrari
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
Haas
Esteban Ocon
Oliver Bearman
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
Mercedes
???
???
Racing Bulls
???
???
Red Bull
Max Verstappen
???
Williams
Alexander Albon
Carlos Sainz