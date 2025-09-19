Předplatné

Data po remíze posílají Slavii na dno. Dle predikcí má v LM skončit předposlední

Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Tohle byl přesně ten zápas, kde se měly urvat body. Fotbalisté Slavie ale v domácím prostředí proti Bodö/Glimt zvládli jen singulár. Že to není zisk, ale ztráta, reflektují i predikce superpočítače datové společnosti Opta. Pokud „sešívaní“ chtěli bojovat o postup do jarní části Ligy mistrů, už nyní dostal jejich plán trhliny – datové predikce jim nyní věští předposlední místo v ligové fázi.

Už po losu nedávala Opta Slavii velké postupové naděje. Její los vyhodnotila jako devátý nejtěžší, a predikovala Pražanům 33. místo, tedy čtvrté odspoda.

Jde samozřejmě jen o tisícovku simulací, Slavia se může vzepřít osudu. Ale musí sbírat body. „Bez úspěchu v domácích zápasech se těžko pomýšlí na postup, to je klíč,“ věděl dopředu Jindřich Trpišovský. Ale první domácí (a hratelný) zápas, s Bodö/Glimt ztráta vedení v posledních minutách a je z toho jen pouhý bod.

Slávistické akcie tak spadly. Dle aktualizované tabulky Opty českému týmu prvotní zaškobrtnutí zkomplikovalo situaci – místo původních osmi bodů Opta predikuje sedm, což znamená předposlední místo. Mimo postupovou 24ku zůstala Slavia v 70,2 % případů.

Slavia je následovaná pouze kazašským Kairatem Almáty, který má dokonce s 50% pravděpodobností skončit poslední. Naopak v kombinaci s příznivým losem a výkonem v prvním kole jsou absolutními favority na nejvyšší příčku Arsenal a Liverpool, vyřazovací část se jim nevyhla v prakticky žádné simulací.

Příští utkání hraje Slavia na hřišti Interu Milán, který v úvodním kole uspěl na hřišti Ajaxu Amsterdam 2:0.

