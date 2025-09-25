Předplatné

Pardubice - Třinec 4:5. Šílený závěr! Hudáček rozhodl šlágr patnáct sekund před koncem

Třinecká radost
Třinecká radostZdroj: Michal Beránek / Sport
Miloš Roman se raduje z gólu
Třinecká radost po gólu Daniela Kurovského
Ve šlágru přijeli Oceláři do Pardubic
Roman Červenka se vrátil do sestavy Pardubic
Andrej Nestrašil dotírá před brankou na Romana Willa
Bohumil Jank přišpendlil u mantinelu Lukáše Sedláka
Roman Will si připisuje zákrok
Tipsport extraliga
Předehrávka 8. kola Tipsport extraligy nabídla neskutečnou podívanou. Dosud na domácím ledě neporažené Dynamo už s uzdraveným Romanem Červenkou v sestavě prohrávalo 0:4. Ve třetí třetině však dokázalo srovnat na 4:4 a když už to vypadalo na prodloužení, rozhodl patnáct vteřin před sirénou Libor Hudáček. Pardubice tak po heroickém srovnání nezískaly ani bod! 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Třinec7410225:1814
4Č. Budějovice7400321:1512
5Pardubice8400427:2212
6Vítkovice7311221:1812
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

