Dynamo řeší, kudy dál. Sobotka popisuje, co se musí změnit. Kometa odhalí charakter
Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Hokejové Pardubice se dál drží v popředí, nároky na ně jsou však logicky mnohem vyšší než na drtivou většinu ostatních extraligových týmů. Ačkoli jde Dynamu především o titul a ne o to vyhrát první čtvrtinu základní části, každé zaváhání vyvolává otázku: Proč? Co teď? Taky záleží na předložené prezentaci a tady jsou nahrnuté otazníky. Co změnit a kudy se vydat dál?
V českém Hockeytownu si nejprve lámali hlavu, proč vyhrávají jen doma, a když konečně v úterý přivezli první body z Kladna (5:4), navázali čtvrteční porážkou s Třincem (4:5). S týmem, proti kterému v nadsázce řečeno nemusíte nikoho zvlášť burcovat, protože tohle je pro Pardubice pokaždé šlágr a velká výzva.
Jenže… Místo náležité ukázky, kdo je doma pánem, servírujete rozpaky na všechny strany. Prohráváte 0:4. Následuje už nečekaný silný záblesk a důkaz, že mužstvo ukrývá obrovskou sílu, jde však o to, že je schovaná, vytryskává v dopředu neznámý den či moment. Dobývací epizoda z 0:4 na 4:4 mezi 39. a 55. minutou v podání Dynama byla působivá, zároveň však musíte brát v potaz soupeřovo podcenění situace v době, kdy měl v hlavě zaparkováno, že je vyhráno a hotovo. Mix různých situací a pocitů rezultoval téměř ve snový obrat. Ten však uškrtil 16 sekund před koncem třetí části Libor Hudáček.
Poraženým zbyly prázdné ruce a hořkost v ústech. Pro tentokrát ano. Z druhé strany – velký návrat do zápasu, byť ztraceného, mohou využít pro nedělní bitvu v Brně. Na ledě Komety, dalšího finálového rivala. Ze špatného lze vytřískat i dobré, jen se tomu musí jít výrazně naproti. Každopádně se jedná o ideálního soka pro nástup razantního herního progresu.
Sobotka: Musíme zkrátit střídání
A tak se na konci víkendu ukáže, jak silným charakterem a vnitřní energií Dynamo oplývá. V našlapaném programu má výhodu oproti Kometě díky volnému pátku, který navíc mistr trávil cestou do Budějovic a zpět.
Pardubicím vlastně stačí jednoduchý recept k tomu, aby neopakovaly dvoutřetinovou nanicovatost s Oceláři. Musí začít od podlahy, chtít skutečně vyhrávat osobní souboje, předvádět jednoduchou „venkovní“ hru s častější střelbou z různých pozic a ochotou vykonávat binec v předbrankovém prostoru. V ideálním případě si pomoci přesilovkami, které i po comebacku Romana Červenky vyšly zcela do ztracena. Vše v potřebné intenzitě.
S tím souvisí, co má na mysli Vladimír Sobotka. „Potřebujeme zkrátit střídání. V tom vidím základ, abychom se dostali do tempa. Potřebujeme dávat puky za jejich obránce a dobře forčekovat. V mých očích je tohle hlavní nedostatek naší hry. Přetahujeme střídání. V tomhle se musíme jednoznačně zlepšit,“ je si jistý.
Podle Sobotky se zkrácené úřadování jednotlivých směn pozitivně projevilo už ve třetím dějství s Třincem. „Najednou nám jezdily nohy, všechno fungovalo, jak fungovat má. My víme, že náš tým je strašně silný, jen musíme vyladit detaily na sto procent. To nám pomůže zlepšovat se každým dalším zápasem,“ soudí 38letý zkušený univerzál.
Také on sází na čtvrteční progres, jenž sice k bodům nevedl, ale aspoň si tým ověřil, že není úplně mimo. „Na tom dorovnání a návratu do zápasu můžeme stavět, ale to samé se dá říci, že si můžeme hodně vzít z prvních dvou třetin, které nebyly dobré. Něco jsme si k tomu řekli v kabině. Doufám, že další zápas budeme lepší a přijde ponaučení. Musí přijít.“
V Pardubicích se modlí, aby po prvním Červenkově startu přišly i následující a bez dalších zdravotních komplikací. Tahoun Dynama je známý tím, že jde do zápasů i přes bolest a nečeká na stoprocentní stav. Každopádně prognózy zůstávají nejisté. Kapitán světových šampionů z Prahy měl nastoupit už o něco dříve, ale u zad a navazujícími neduhy nikdy nevíte. „Červus to zvládl dobře, hlavně na přesilovkách byl znát. Pokud je na ledě, vymýšlí věci, které nikdo jiný není schopen předvést a realizovat. V tom vyniká,“ dodává ve čtvrtek dvougólový Sobotka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|6
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž