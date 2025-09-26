Předplatné

ONLINE: Mistr hraje v Budějovicích, Sparta v Boleslavi. Plzeň - Liberec

ZIMÁK: Flynnova cesta. Přemýšlel nad britským nároďákem, ale volí těžší směr
Hokejisté brněnské Komety slaví gól, ve kterém měl prsty kapitán Jakub Flek (vpravo)
Hokejisté Českých Budějovic se dostávají do čela extraligy
Hokejisté Českých Budějovic dávají zapomenout bídné letní přípravě
Michael Špaček, Mark Pysyk a Pavel Kousal se radují z gólu Sparty
Radost Filipa Chlapíka a Jakuba Krejčíka ze Sparty
Mladoboleslavští hokejisté se radují z gólu
Mistr z Brna odjíždí hájit první místo do Českých Budějovic. Jedním ze šesti pátečních zápasů 8. kola české nejvyšší soutěže je rovněž duel mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Kladno prahne po uzmutí prvních venkovních bodů, a to v Plzni. Hraje se také v Liberci, Hradci Králové a Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Třinec7410225:1814
4Č. Budějovice7400321:1512
5Pardubice8400427:2212
6Vítkovice7311221:1812
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

