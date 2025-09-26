ONLINE: Mistr hraje v Budějovicích, Sparta v Boleslavi. Plzeň - Liberec
ZIMÁK: Flynnova cesta. Přemýšlel nad britským nároďákem, ale volí těžší směr
Mistr z Brna odjíždí hájit první místo do Českých Budějovic. Jedním ze šesti pátečních zápasů 8. kola české nejvyšší soutěže je rovněž duel mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Kladno prahne po uzmutí prvních venkovních bodů, a to v Plzni. Hraje se také v Liberci, Hradci Králové a Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|6
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž