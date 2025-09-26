Předplatné

ONLINE: Motor zostudil Kometu 8:0! Sparta vyhrála 7:2, Hradec i Liberec vedou

Ohromná ostuda Komety! Brněnští hokejisté padli na ledě Českých Budějovic vysoko 0:8. V dalších duelech 8. kola extraligy Kladno podlehlo Plzni 1:3, Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi 7:2. Ještě se hrají zápasy Liberce s Karlovými Vary, Olomouce s Vítkovicemi a Hradce Králové proti Litvínovu. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Kometa dostala příděl od Motoru

Sparta rozstřílela Mladou Boleslav

Kladno venku stále bez výhry

Plzeň porazila Kladno 3:1 a svého soupeře zdolala posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů. Domácí si díky dvěma využitým přesilovkám během první třetiny vypracovali nadějný náskok, ale hosté se postupně zlepšovali a kontaktním gólem v prostřední části se dostali do hry. Západočechy uklidnila až trefa Adriana Holešinského na 3:1 při kladenské hře bez brankáře. Rytíři si připsali pátou porážku v řadě.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno8600227:2318
2Č. Budějovice8500329:1515
3K. Vary7500221:1615
4Sparta8410326:1714
5Třinec7410225:1814
6Plzeň8402219:1814
7Pardubice8400427:2212
8Vítkovice7311221:1812
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav8300516:259
12Litvínov6200411:206
13Kladno8101613:254
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

