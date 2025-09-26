ONLINE: Motor zostudil Kometu 8:0! Sparta vyhrála 7:2, Hradec i Liberec vedou
Ohromná ostuda Komety! Brněnští hokejisté padli na ledě Českých Budějovic vysoko 0:8. V dalších duelech 8. kola extraligy Kladno podlehlo Plzni 1:3, Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi 7:2. Ještě se hrají zápasy Liberce s Karlovými Vary, Olomouce s Vítkovicemi a Hradce Králové proti Litvínovu. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Kometa dostala příděl od Motoru
Sparta rozstřílela Mladou Boleslav
Kladno venku stále bez výhry
Plzeň porazila Kladno 3:1 a svého soupeře zdolala posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů. Domácí si díky dvěma využitým přesilovkám během první třetiny vypracovali nadějný náskok, ale hosté se postupně zlepšovali a kontaktním gólem v prostřední části se dostali do hry. Západočechy uklidnila až trefa Adriana Holešinského na 3:1 při kladenské hře bez brankáře. Rytíři si připsali pátou porážku v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|7
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|8
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž