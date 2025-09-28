ONLINE: Plzeň - K. Vary 1:1. Kometa ve šlágru s Pardubicemi, Sparta vs. Liberec
V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Program odstartuje v 15.00 zápasem mezi Plzní a Karlovými Vary, Kometa ve šlágru nastupuje proti pardubickému Dynamu. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Kometa se snaží otřepat z debaklu, v pátek prohrála 0:8 v Českých Budějovicích. Jihočechům, kteří hrají s trápícím se Litvínovem, patří druhá příčka a na vedoucí Brno ztrácejí tři body.
Ve zbývajících zápasech se Kladno na ledě Třince pokouší po pěti porážkách za sebou zvítězit, Vítkovice přívítaly Hradec Králové, Sparta nastupuje proti Liberci a Mladá Boleslav v Olomouci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž