Místopředseda Gerža po MS: Volejbal prošel obrodou. Hráči nemusí z Česka kvůli penězům
Na filipínském světovém šampionátu zažil český volejbal obrovský boom. Jednak díky historickému úspěchu, dále pak z hlediska diváckého zájmu. „Beru to jako vyvrcholení a odměnu desetileté práce celého týmu lidí. První vlaštovky se objevily v mládežnických kategoriích u ročníků 99, kluci byli mistři Evropy i vicemistři Evropy,“ vzpomíná místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža. Jaké další příčiny stojí za senzačním čtvrtým místem?
Český potažmo československý volejbal čekal na postup mezi kvarteto nejlepších světových týmů víc než půl století. Přitom donedávna se reprezentace naposledy představila na mistrovství světa v roce 2010, kdy skončila desátá. „Za posledních 10 let prošel volejbal obrodou. Jak systémovou, tak personální. Začalo se to stavět znovu a jinak,“ líčí Martin Gerža pro deník Sport a web iSport.cz.
Popsal byste konkrétní kroky, které jste za uplynulá léta na svazu udělali?
„Změnil se systém mládežnických soutěží a množství dnů pro přípravu mládežnických reprezentačních družstev. Dále došlo k obměně trenérů a profesionalizaci trenérského složení na federaci. Změn se odehrála celá řada a jedna víceméně zapadla do druhé. Podařilo se nám navýšit profesionální úroveň trenérů ve sportovních centrech mládeže.“
Berete čtvrté místo na mistrovství světa jako vyvrcholení vaší práce?
„Je to vyvrcholení práce celého týmu lidí ve vedení svazu, v němž sedím od roku 2017. Na druhou stranu víc asi vnímám systémové změny, které v průběhu let nastaly. Tohle je třešnička na dortu. A když k tomu přidám ženy ve VNL a na MS v Thajsku, kluky na MS U21, kteří byli také mezi čtyřkou, svědčí to o tom, že volejbal jde nahoru.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou.
Reprezentaci se navíc sešla i skvělá generace. Nicméně jak je možné, že takhle zazářila?
„Někteří hráči dozráli, ale zcela upřímně? Já nevím. V hokejovém play off přidáte důraz, ve fotbale se třeba rychleji pohybujete, ale volejbal o tomhle není. Tam