Rána pro reprezentaci, Schick se zranil. Vynechá klíčový duel s Chorvatskem

ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Český fotbalový útočník Patrik Schick z Bayeru Leverkusen si podle klubového webu poranil zadní stehenní sval levé nohy a čeká ho třítýdenní pauza. Zmešká kvůli tomu říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa.

Schick by měl být mimo hru minimálně do 18. října, kdy Leverkusen čeká zápas v Mohuči. Česká reprezentace mezi tím v kvalifikaci přivítá v pražském Edenu Chorvatsko (9. října) a o tři dny později se představí na Faerských ostrovech.

Devětadvacetiletý Schick za Leverkusen nastoupil naposledy v sobotu a při bundesligové výhře 2:1 na hřišti St. Pauli kvůli zranění střídal v 89. minutě. Dosud v sezoně německé ligy odehrál pět zápasů a dal tři branky.

V Leverkusenu Schick působí od září 2020. V sezoně 2021/2022 se v dresu Bayeru stal druhým nejlepším střelcem bundesligy a v ročníku 2023/2024 mu pomohl k historickému titulu. Před tím působil ve Spartě, Bohemians 1905, Sampdorii Janov, AS Řím a Lipsku.

České reprezentaci v kvalifikační skupině L patří s 12 body druhé místo za Chorvatskem, které má však utkání k dobru. Třetí Faerské ostrovy a čtvrtá Černá Hora mají po šesti bodech. Poslední Gibraltar je bez bodu.

Na šampionát v roce 2026, který budou hostit Kanada, USA a Mexiko, postoupí přímo pouze vítěz skupiny. Tým na druhém místě zamíří do baráže.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern550022:315
2Dortmund541011:313
3Lipsko54017:712
4Frankfurt530217:139
5Leverkusen522110:88
6Köln42119:77
7St. Pauli52128:87
8Freiburg42028:86
9Stuttgart42025:56
10Hoffenheim42028:106
11Union Berlin42028:116
12Wolfsburg51227:75
13Mainz51135:64
14Werder51138:144
15Hamburger41122:84
16Augsburg51048:123
17Heidenheim51044:103
18Mönchengladbach50235:122
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

