ONLINE: Třinec - Kladno 2:1, Pardubice srovnávají šlágr s Kometou, Sparta vs. Liberec 1:3
V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Plzeň ve východočeském derby přetlačila Energii po nájezdech, Kometa ve šlágru nastupuje proti pardubickému Dynamu. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Kometa se snaží otřepat z debaklu, v pátek prohrála 0:8 v Českých Budějovicích. Jihočechům, kteří hrají s trápícím se Litvínovem, patří druhá příčka a na vedoucí Brno ztrácejí tři body.
Ve zbývajících zápasech se Kladno na ledě Třince pokouší po pěti porážkách za sebou zvítězit, Vítkovice přívítaly Hradec Králové, Sparta nastupuje proti Liberci a Mladá Boleslav v Olomouci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|3
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|4
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|5
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|6
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|7
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|8
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|9
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž