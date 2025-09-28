Předplatné

ONLINE: Třinec - Kladno 2:1, Pardubice srovnávají šlágr s Kometou, Sparta vs. Liberec 1:3

Radost libereckých hokejistů z vedoucího gólu
Radost libereckých hokejistů z vedoucího gólu Zdroj: Pavel Mazáč/iSport
Filip Chlapík po gólu do liberecké sítě
Kapitán Sparty Filip Chlapík se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Sparťanská radost z vedoucí trefy v utkání s Libercem
Sparťanský trenér Pavel Gross během utkání s Libercem
Mark Pysyk ze Sparty (vpravo) a David Aubrecht z Liberce (vlevo)
Obránce Liberce Radim Šimek v souboji se sparťanem Devinem Shorem
Zleva Kristaps Zile z Liberce, Michal Řepík ze Sparty a Radan Lenc z Liberce.
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Plzeň ve východočeském derby přetlačila Energii po nájezdech, Kometa ve šlágru nastupuje proti pardubickému Dynamu. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Kometa se snaží otřepat z debaklu, v pátek prohrála 0:8 v Českých Budějovicích. Jihočechům, kteří hrají s trápícím se Litvínovem, patří druhá příčka a na vedoucí Brno ztrácejí tři body.

Ve zbývajících zápasech se Kladno na ledě Třince pokouší po pěti porážkách za sebou zvítězit, Vítkovice přívítaly Hradec Králové, Sparta nastupuje proti Liberci a Mladá Boleslav v Olomouci.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno8600227:2318
2K. Vary9501324:2116
3Plzeň9412222:2016
4Č. Budějovice8500329:1515
5Liberec9500425:2415
6Sparta9410427:2014
7Třinec7410225:1814
8Vítkovice9321324:2414
9Pardubice8400427:2212
10Olomouc7301318:2310
11M. Boleslav8300516:259
12Mountfield8210520:268
13Litvínov7200511:226
14Kladno8101613:254
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

