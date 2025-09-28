Kousal po skalpu Komety: Se Sobem je radost hrát, krásně si s tím poradil
Poslal milimetrovou žábu Vladimíru Sobotkovi, jehož blafák Aleši Stezkovi přisoudil Pardubicím bonusový bod a druhé venkovní vítězství sezony v 9. kole. „Doufám, že už víme, jak venku hrát,“ věří útočník Robert Kousal, pro nějž to byl 600. duel v extralize, delikátně okořeněný klíčovou nahrávkou.
Naposledy Třinec, teď Kometa, vaši velcí rivalové. Po čtvrteční porážce si dvou bodů hodně ceníte?
„Jo, moc. S Třincem jsme sahali po bodech, ale dvě třetiny to nebylo ono, tady to byl od nás jiný výkon. Od začátku jsme hráli to, co jsme si řekli. Podle mě zasloužené dva body.“
Vyplatilo se vám, že jste do Komety bušili celou dobu, až jste se dočkali?
„Určitě. Jak je to s Kometou těžké, jsme si zkusili v posledním finále. Věděli jsme, do čeho jdeme, a nakonec jsme to prolomili. Brno v pátek schytalo debakl a vždycky je to tak, že následující zápas daný tým hraje zodpovědněji do obrany. Nechci znít přehnaně sebevědomě, ale proti nám hraje každý víc z obrany, tady to nebyla výjimka.“
Sobotka od vás dostal v prodloužení perfektně načasovanou přihrávku, vypadalo to, že jste na sebe napojení…
„Domácí nás měli dobře rozebrané, já se dostal k levému mantinelu a bylo mi jasné, že Kubu Fleka asi nepřebruslím. Tak jsem to strhnul zpátky a už jsem jen čekal, kdo se pohne. Sob si tam výborně nasprintoval, předjel jejich beka, tak jsem mu to zkusil poslat a vyšlo nám to. Sob si s tím krásně poradil. Byla to ale čistá improvizace.“
Jak se vám hraje v útoku s letní posilou ze Sparty? A zlepšujete vy jeho, nebo on vás?
(usmívá se) „Zlepšujeme se navzájem… Ale vážně, Sob je vynikající hokejista se zkušenostmi, vidí dobře hru a je radost s ním hrát.“
Bylo vyprodáno podobně jako při posledních finálových bitvách. Připomněl vám první duel od té doby boj o zlato?
„Nemyslím si, že by se tehdejší emoce přelily sem. Nám, co jsme finále hráli, to možná občas trochu problesklo, ale nic velkého. Ovšem hokej to byl dost podobný jako v play off. Oni ho hráli stejně jako finále. U nich ve třetině se těžko hraje, mají rychlý přístup, v soubojích jsou houževnatí.“
Může po výhře na půdě mistra přijít očekávaný progres ve vaší hře?
„Určitě jo. Je důležité, že jsme vyhráli venku, kde se nám ze začátku sezony nedařilo. Hlavně, abychom na to navázali příště doma.“
Takže už tušíte, jak na to na cizích stadionech?
„Doufám! První zápasy byly kostrbaté, špatně jsme se do toho dostávali, nehráli jsme dobře. Věřím, že tímhle zápasem se to otočí.“
Věděl jste, že vás čeká v Brně jubilejní šestistý zápas v extralize?
„Trochu jsem o tom věděl, ale extra jsem to neprožíval. Vypsal jsem nějaké peníze, ale… Je to každopádně hodně zápasů a těší mě, že jsou všechny odehrané za Pardubice. Je hezké zvládnout tolik utkání za jeden klub.“
V průběhu druhé třetiny odstoupil s nastřeleným prstem Lukáš Sedlák, citelná ztráta?
„Sedlo je jedním z nejlepších hráčů extraligy, takže by chyběl každému. Doufám, že bude v pohodě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž