Pýcha si říká o prostor. Má výbornou inteligenci, ale i problémy, hodnotil kouč
V životopise má i sezonu, kdy v extralize posbíral 26 bodů. Pavel Pýcha patřil mezi obrovské ofenzivní talenty mezi obránci, ale na rekordní ročník nikdy navázat nedokázal. Naposledy dal pouhé dva góly a sedm bodů, do aktuální sezony vstoupil až jako sedmý bek Motoru. I díky absencím ale začal přidávat minuty na ledě a v Litvínově zazářil dvěma vstřelenými góly. „Start nebyl ideální, ať už příprava nebo začátek sezony. Postupně se to snad bude zlepšovat,“ promluvil devětadvacetiletý bek o těžkém startu.
Dvakrát si najel do volného prostoru, napřáhl se a ranou z první poslal puk za litvínovského gólmana Pavla Čajana. Budějovický obránce Pavel Pýcha zažil dvougólový večer poprvé po téměř třech letech, střelecky se mu stejně výrazně zadařilo ještě v dresu Mladé Boleslavi. Tehdejší soupeř? Taky Verva. „Mám na ně v tomhle asi štěstí. Je to samozřejmě hezké, ale asi se to nebude opakovat každý večer,“ usmíval se prověřený zadák.
Dvě přesné trefy pro něj byly vítanou odměnou po těžkém vstupu do sezony. Pýcha začínal jako sedmý bek týmu, v prvním zápase se dostal na led jen na pět minut. Díky zraněním ale jeho vytížení postupně stoupá. Motor má momentálně mimo hru Milana Douderu a Ondřeje Kachyňu. „To je na delší povídání. Pavel začínal s málem, byly tam nějaké problémy. Teď máme dva beky zraněné, díky tomu se tam dostal. Nemáme nikoho dalšího, kdo by mohl hrát,“ uvedl na konto zdravotních trablů asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Pýcha dostal prostor ve třetí obraně vedle Ondřeje Vály. V Litvínově hrál i na oslabení, zaujal ale znovu zejména ofenzivními výpady. „Pavel Pýcha je hráč s výbornou herní inteligencí. Ale má jiné problémy. Dneska herní inteligenci ukázal v produktivitě,“ hodnotil Hanzlík. Konkrétněji o zmíněných problémech hovořit nechtěl.
„Každý chce hrát samozřejmě hodně. Byly tam věci, které se trenérům nelíbily, snad se to bude postupně zvedat. Neměli jsme dobrý start a trenéři se rozhodli takhle, což jako hráč respektuju,“ dodal k nižšímu vytížení Pýcha.
V extralize hraje šestou sezonu, nejvíce zazářil ještě v první lize, kdy v 57 zápasech bral 60 bodů (13+47). Při debutu v extralize na výkony navázal, ale po odchodu do Boleslavi zpomalil. Nepomohl ani návrat do známého prostředí po dvou letech.
Pár dobrých zápasů nic neznamená
Po sedmibodovém ročníku by se Pýcha rád odrazil teď a zavzpomínal na produktivnější roky. Do karet mu může hrát pohoda, s níž vstoupily Budějovice do extraligy. „Euforií bych to nenazýval. Hokej už nějakou dobu hraju, takže vím, že pár dobrých zápasů nic neznamená. Spousta zápasů je před námi, ale jsme rádi, že jsme začali dobře,“ nepřeceňoval druhé místo po devíti kolech.
Motor byl v prvních utkáních až nevídaně produktivní. Mistrovské Kometě nasypal osm kousků, v Litvínově přidal dalších šest. Hned o tři se postarali beci, když vedle Pýchy slavil i Roman Vráblík. „Nemyslím, že to bylo něco speciálního. Chceme hrát rychle a hodně střílet přes beky. Tady je malé hřiště, to k tomu ještě víc vybízí, všude je blíž. Spíš to byla souhra okolností,“ ohlížel se Pýcha za střeleckými závody zadáků.
Při chuti jsou kromě nich i útočníci tažení elitní lajnou ve složení Róbert Lantoši, Brant Harris a Nick Olesen. „Potřebujeme, aby nám lídři produkovali. Zatím hrají ofenzivní hráči výborně. Stojí to na nich, dávají spoustu gólů. Pro nás jedině dobře,“ pochvaloval si ryšavý bek.
Právě v efektivní a nebezpečné ofenzivě vidí cestu za dalšími výhrami. „Bránění výsledku nám ani moc nejde, v hodně případech jsme za to zaplatili i minulý rok. Chceme hrát furt aktivně, na druhé straně nám většinou gól nedají. Chceme hrát co nejdál od naší brány a vyvarovat se chyb,“ popisoval Pýcha.
Nastavená taktika Motoru zatím vychází. V Litvínově dokázaly Budějovice dvakrát smazat ztrátu a zápas uzmuly pro sebe. Po nevydařené přípravě jsou nahoře a nemíní z tempa slevovat, přestože se plní marodka. Kapitán Michal Bulíř už ze sestavy vypadl, v neděli nedohrál ani Harris.
„Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas. Ale i v minulých sezonách se to často otočilo u týmů, kterým se dařilo. Určitě je dobré, že jsme zase dali hodně gólů. Je super, že v tom pokračujeme,“ chválil Pýcha po vítězství, na němž měl nemalý podíl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž