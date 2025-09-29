Motor jede dál, góly naděloval i v Litvínově. Harris ale nedohrál, co s ním je?
Před přesilovkou ve druhé třetině si k sobě Róbert Lantoši zavolal Adama Kubíka a přesně mu ukázal, kam se má po buly postavit. O chvíli později vymyšlená akce klapla, Motor odskočil Litvínovu o dva góly a definitivně zlomil divoký zápas na svoji stranu. Výhru 6:3 ovšem doprovázela i nepříjemná ztráta. Už v první části předčasně dohrál centr Brant Harris. „Odstoupil spíš preventivně. Doufejme, že to bude dobré,“ uklidňoval po utkání asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Druhý zápas v řadě musel Motor zvládnout bez zraněného kapitána Michala Bulíře. Další ztrátu na centru znamenalo Harrisovo odstoupení. Kanadský útočník naskočil na čtyři střídání, pak už se neobjevil. V první lajně mezi Róbertem Lantošim a Nickem Olesenem dostal prostor talentovaný Štěpán Hoch. „Zatím se nám daří ztráty nahrazovat, ale nejde to dlouhodobě. Kluci, kteří zaskakují, jako Štěpán Hoch a Pepa Koláček, teď hrají výborně,“ ocenil Hanzlík.
České Budějovice i bez zraněného lídra Bulíře v posledním kole smetly mistrovskou Kometu 8:0, v Litvínově měly těžší fušku. Byť šly jako první do vedení, po divokém průběhu musely dvakrát mazat ztrátu.
„Vstup jsme měli slušný, ale zkomplikovali jsme si to lehkovážností na konci první třetiny, kdy jsme domácí pustili do vedení. Skóre se pak přelévalo, my se dokázali dotáhnout. Celkově myslím, že jsme byli trošku lepším týmem. Vytvořili jsme si šance a byli i produktivní,“ hodnotil Hanzlík.
Dvěma góly zazářili obránce Pavel Pýcha a rozjetý útočník Nick Olesen. Důležitá byla ale i přesilovková trefa Adama Kubíka. Právě díky ní se Motor přehoupl do dvougólového vedení a zmrazil odpor Vervy. „Byl to vyrovnaný zápas, bohužel se to pak rozsypalo a prohráli jsme. Když odskočí tým o dva góly, je to už těžké i na psychiku,“ popisoval domácí útočník Michal Gut.
Při absenci elitních forvardů Davida a Ondřeje Kašových i Matúše Sukeĺa dostal prostor v prvním útoku a po šťastném odrazu se zapsal mezi střelce. „Snažím se to vzít za pačesy. Máme tu dva hodně kvalitní centry, kteří jsou bohužel zranění. Snažím se je zastoupit,“ vyprávěl po zápase.
Litvínovu se ale zatím plnohodnotně nahradit chybějící tahouny nedaří. Dosud se Verva potýkala s produktivitou, proti Motoru se k chybám přidala i zaváhání v obranném pásmu. „Byly tam dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal. I gól v oslabení byla hrubá individuální chyba. Ve třetí třetině bylo těžké s tím něco udělat,“ hodnotil asistent domácího kouče Jakub Petr.
Jeho svěřenci jsou po druhé porážce v řadě třináctí v tabulce už jen s jednobodovým náskokem na poslední Kladno. „Je to berlička, kdybych říkal, že nám chybí tenhle nebo tenhle. Nesnáším, že bych se vymlouval na to, že nám někdo chybí. O tom to teď není. Je to o tom chopit se příležitostí, chytit šanci za pačesy. Teď je čas dalších hráčů, teď to mají ukázat. Bohužel se tam objevují chyby,“ mrzelo Petra.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž