Sparta s vykřičníkem, v kancelářích (zatím) klid. Řešíme situace moc hokejově, zní
Nad Prahou se vznáší rudý vykřičník. Dva nedávné pády Sparty s jedinou vstřelenou brankou surovým způsobem odhalily, jak tým v úvodu sezony paběrkuje. Nadře se na góly, hledá pevnou tvář. V prvních deseti zápasech už gigant dopustil nečekané ztráty s Vary (1:2), Olomoucí (2:4), Libercem (1:3) a naposledy proti Plzni (0:2). V úterý byl výkon bez velkého zájmu poprat se o výsledek nejzjevnější. Velkoklub čeká kritické období, ještě tento týden musí zabrat s Hradcem a Kladnem.
Sparťané potkají mužstva u samého spodku tabulky. Pokud se jim nepodaří razantně odpovědět na poslední nezdary, vzroste jejich napětí a zároveň hrozba změn. V pátek 10. října mančaft z hlavního města přivítá na vlastním ledě jiný kolos z Pardubic, mezitím ho ovšem čeká pětidenní přestávka. Pakliže dva nastávající duely neodhalí žádoucí progres, vedení může mít v příštím týdnu napilno.
Ještě včera se podle informací deníku Sport a webu iSport v holešovických kancelářích navzdory úternímu trápení s Plzní nic zásadního nedělo. Management se sice právě ve středu schází na pravidelné bázi, ale řeší hlavně mimosportovní záležitosti, nikoliv témata jako budoucnost současného trenérského štábu. Jakkoliv může být situace stratéga Pavla Grosse a jeho spolupracovníků vrtkavá.
Odborníci na sparťanské lavičce zkouší zadrhnutým kormidlem pohnout, současný stav jim rozhodně není lhostejný. „Trenéři se nás snaží povzbudit,“ přikývl po porážce s Indiány obránce Dominik Mašín. „Takhle hrát nechceme. Musíme se zamyslet, další zápas začít dobře a bojovat za Spartu. Hlavní jsou souboje, abychom chodili do branky, i když se nedaří. Člověk tam musí dát srdíčko.“
Nejde o recept, na jehož vymýšlení potřebujete inženýrský titul. Sparťané si základy, od nichž se potřebují nutně odpíchnout, jistě opakují v každé přestávce i v průběhu jednotlivých třetin. Ale po ztrátě náskoku proti jinak dost bezzubému Liberci jakoby pražský tým někdo vypojil ze zásuvky. Došla mu energie, snahy o opětovné nahození pojistek proti Plzni vyšly vniveč.
Výsledky Sparty
Soupeř
Kde
Výsledek
Č. Budějovice
venku
3:2
Třinec
doma
5:2
Kometa
venku
0:2
K. Vary
doma
1:2
Litvínov
venku
5:1
Vítkovice
venku
3:2n
Olomouc
venku
2:4
Ml. Boleslav
venku
7:2
Liberec
doma
1:3
Plzeň
doma
0:2
Jasně nastavený standard ovšem neměly ani předchozí partie. Třebaže Sparta nadělovala gólové hody Třinci (5:2), Litvínovu (5:1) a Mladé Boleslavi (7:2), nedokázala na ně navázat. Představení v létě pořízených posil mají zatím oscilující tendenci, předem nepřipravovaný řez kádrem si vybírá daň. Na nápravu výsledků a sběr bodů má „S“ ještě dost času, jenže vítězství se musí odvíjet od předvedené hry. A ta dosud nepřesvědčuje.
„Přijde mi, že se snažíme zbytečně moc řešit situace hokejově. Musíme všechno více zjednodušit a bojovat. Nevím, co bych k tomu víc řekl. Ale když nebude v naší hře bojovnost, nikoho přehrávat nebudeme, což padá i v kabině. Jakmile soupeř získá puk častěji, bude s ním hrát víc než my, což je klíč k úspěchu,“ uvědomil si útočník Pavel Kousal.
K drobné rošádě už se sparťané odhodlali, když si na měsíc s Kladnem vyměnili bojovníky Kryštofa Hrabíka a Ondřeje Bláhu. Druhý jmenovaný prožil proti Plzni premiéru v rudých barvách. Jenže herní krizi sám nevytrhne. Pokud současné mužstvo nezvládne reflektovat připomínky trenérů, Grossova pozice, do jisté míry nahnutá už po jarní semifinálové porážce s Kometou, bude ve vážném ohrožení.
Aby však Pražané učinili odvážný krok, potřebují nejprve sehnat náhradu. V Litoměřicích úspěšně úřaduje Jaroslav Nedvěd, v létě odmítl nabídku extraligového Litvínova a Spartě by se mohl hodit. Zastával by však hned pozici hlavního kouče? Jeho aktuálním spolupracovníkem je sportovní ředitel Kališníků Patrik Martinec, muž v úzkém kontaktu s vedením Sparty. K mání je teoreticky Miloslav Hořava, ještě letos na jaře šéf pardubické střídačky, který ve stověžaté metropoli působil šest sezon.
Jinak trh příliš možností nenabízí. Pro kluby, co by změnu na lavičce zvažovaly, může být atraktivní čekání na rozhodnutí Patrika Augusty, jenž naznačil, že ho na přelomu roku patrně čeká poslední účast na mistrovství světa do 20 let. Jiné zajímavé jméno Miloš Holaň má smluvní svazek s prvoligovým Frýdkem-Místkem. Z hlediska Sparty by se teoreticky nabízela i zahraniční cesta, dříve vyzkoušená prostřednictvím německého experta Uweho Kruppa.
Jedno je zjevné: ať hráče v následujících měsících povede kdokoliv, musí změnit jejich nastavení. „Ukazuje se, že kdokoliv bruslí, na Spartu umí,“ podotkl v podcastu Zimák bývalý hokejista Jaroslav Bednář.
Nejbližší program Sparty
Datum
Soupeř
Kde
3. října
Mountfield HK
doma
5. října
Kladno
venku
10. října
Pardubice
doma
12. října
Č. Budějovice
doma
19. října
Kometa
doma
21. října
Třinec
doma
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž