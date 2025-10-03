ONLINE: Kladno srovnalo v Brně na 3:3, Motor dál v čele. Sparta - Mountfield HK 0:2
Páteční hokejový večer nabízí kompletní 11. kolo Tipsport extraligy. České Budějovice se po výhře 4:3 v Mladé Boleslavi dál drží na čele tabulky. Vítkovice v divokém derby na ledě Třince vyhrály 5:4 po nájezdech poté, co dvakrát prohrávaly o dva góly. Pardubice vyhrály 3:0 v Karlových Varech. Mistrovská Kometa hostí Kladno. Sparta od 18.30 v souboji trápících se týmů čelí Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Třinec - Vítkovice 4:5sn
Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4. Rozhodl v šesté sérii kapitán Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.
Mladá Boleslav - České Budějovice 3:4
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a i po 11. kole tak vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě. Středočeši v probíhající sezoně prohráli čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jim nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.
Olomouc - Liberec 0:1
O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži. Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž