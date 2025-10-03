Předplatné

ONLINE: Kladno srovnalo v Brně na 3:3, Motor dál v čele. Sparta - Mountfield HK 0:2

ZIMÁK: Kdo odnese bídu Sparty? Hodně hokeje = víc zranění a míň gólů
iSport.cz
Tipsport extraliga
Páteční hokejový večer nabízí kompletní 11. kolo Tipsport extraligy. České Budějovice se po výhře 4:3 v Mladé Boleslavi dál drží na čele tabulky. Vítkovice v divokém derby na ledě Třince vyhrály 5:4 po nájezdech poté, co dvakrát prohrávaly o dva góly. Pardubice vyhrály 3:0 v Karlových Varech. Mistrovská Kometa hostí Kladno. Sparta od 18.30 v souboji trápících se týmů čelí Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Třinec - Vítkovice 4:5sn

Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4. Rozhodl v šesté sérii kapitán Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.

Mladá Boleslav - České Budějovice 3:4

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a i po 11. kole tak vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě. Středočeši v probíhající sezoně prohráli čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jim nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.

Olomouc - Liberec 0:1

O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži. Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Pardubice11520434:2419
5Brno10601328:2619
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta10410527:2214
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield9210620:278
13Litvínov10201716:327
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

