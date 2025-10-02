Dansk: Vegas byl sen, teď chci pomoci Kladnu. Sledovali jsme ho delší dobu, říká kouč
Dostal příležitost, o jaké se mnohým může jen zdát. Švédský brankář Oskar Dansk se jako třiadvacetiletý probojoval do brankoviště nového klubu NHL z Vegas a zazářil. Ve čtyřech zápasech se vyhoupl na úspěšnost zákroků 94,6 %. „Pak jsem se bohužel zranil. Snažil jsem se vrátit a získat pozici, ale už měli brankoviště silně obsazené,“ ohlíží se teď zkušený gólman. O osm let později a s řadou dalších angažmá v rejstříku přichází do extraligy vypomoct Kladnu.
V brankovišti Rytířů hned budil pozornost. Oskar Dansk ve středu přiletěl do Česka, ve čtvrtek už šel do tréninku s novými spoluhráči. To, že je v týmu krátce, jasně prozrazovala výrazná oranžovobílá výstroj, kterou si přivezl z farmy Anaheimu, kde naposledy působil. „Mám trochu jetlag, musím se do toho dostat. Je to můj první týmový trénink v sezoně. Je ale super, že konečně můžu sezonu rozjet,“ rozpovídal se jednatřicetiletý Švéd při odchodu z ledu.
Do Česka přicestoval z Kanady, odkud pochází jeho manželka. Právě tam se chystal na nový ročník a vyhlížel další smlouvu. „Je náročné na psychiku zůstat připravený. Nikdy nevíte, kdy vám zazvoní telefon, takže jsem se snažil dělat to nejlepší, co můžu, a zůstat ve formě,“ popisoval Dansk čekání na ideální nabídku.
Prioritou pro něj dlouho bylo zůstat za oceánem. „Mým cílem bylo hrát v severní Americe a snažit se dostat zpátky do NHL. To se ale letos nestalo,“ pokrčil rameny.