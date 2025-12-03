Nominace na poslední test před ZOH: zkušená sestava, vrací se Rousek, nováček Malík
Má poslední možnost vyzkoušet evropské hráče před startem olympiády. Reprezentační kouč Radim Rulík povolal na Švýcarské hokejové hry znovu zkušený výběr v čele s kapitánem Romanem Červenkou a Ondřejem Kašem. Oproti listopadové nominaci půjde do akce 11 nových hráčů do pole a rozdílné brankářské trio. Šanci v dospělém nároďáku dostane poprvé Nick Malík z Plzně. „Zařadili jsme hráče, kteří byli ve stavu zraněných a v tuto chvíli jsou v sestavách svých týmů. Chtěli bychom je aspoň v jednom turnaji vidět,“ vysvětloval Rulík.
Za měsíc vyřkne Radim Rulík očekávaná jména, která si zahrají na olympijských hrách, teď má poslední šanci obhlédnout, z čeho bude vybírat. „Za 65 dní nás čekají olympijské hry a turnaj ve Švýcarsku bude poslední zkouškou, generálkou. Hráči nám můžou ukázat, jestli jsou schopni se probojovat do sestavy na olympijské hry,“ vyhlásil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Do Liberce a následně do Švýcarska odcestuje národní tým znovu s hodně zkušeným kádrem, jehož jádro tvoří borci z extraligy. Jedinými nováčky jsou brankáři Nick Malík z Plzně a Jan Kavan z Komety, k nimž se připojí Dominik Pavlát. „Jan Kavan je třetí gólman, který nás doplní na kemp v Liberci. Je necestujícím brankářem na Švýcarské hry,“ osvětlil Rulík.
Do pole povolal hráče, u nichž neměl možnost je naposledy vyzkoušet ze zdravotních důvodů. V obraně naskočí Daniel Gazda, Jakub Krejčík, Jan Rutta a Jiří Ticháček. V útoku je rovnou sedm nových tváří oproti listopadovému turnaji ve Finsku v čele s loňskými mistry světa Romanem Červenkou, Ondřejem Kašem a Danielem Voženílkem. Po pěti letech oblékne dres národního týmu útočník Lukáš Rousek.
„Chtěl jsem, aby jel už na první turnaj, ale měl zranění v horní části těla a hrál pod prášky. Hraje v týmu, kterému se nedaří, je dole. Sledovali jsme ho už loni na farmě a chceme si ho trochu zkonfrontovat na této úrovni, co se týče jeho hry a jeho kvalit na mezinárodní úrovni. Proto jsme se pro něj rozhodli,“ vysvětlil kouč reprezentace.
Rulík a spol. vyrazí po turnaji do zámoří
Naposledy se rozhodl nenominovat Filipa Zadinu, jenž pravidelně boduje ve švýcarské lize. Tentokrát jeho povolání zhatily zdravotní důvody. „Oslovil jsem ho, měl být nominován, ale má zdravotní problém a potřebuje přestávku, aby si ho doléčil,“ odhalil Rulík.
Z výběru mu vypadl rovněž Michal Kempný. Ve švédském Brynäs vynechal kvůli zranění dva poslední duely. „Nemáme přesně informaci, na jak dlouho by to mělo být. Ale doufáme, že v nejbližších týdnech se vrátí do sestavy. Teď jsme ho nominovat nemohli, ale je to bek, který patří do našich plánů,“ prozradil reprezentační trenér.
Vrásky na čele mu v posledních dnech přidělává situace v zámoří, kde řada Čechů skončila na marodce. Situace podle Rulíkových slov neměla vliv na aktuální nominaci, realizační tým po turnaji vyrazí za oceán a bude na vlastní oči zjišťovat stav očekávaných lídrů.
„Požádali jsme, jestli bychom po turnaji mohli odcestovat do zámoří a dostali jsme souhlas. Odcestujeme někdy 17. a budeme tam do 24. prosince. Každý den máme zápas, kde je český zástupce. I když tam nebudeme dlouho, vyplní nám to, co budeme potřebovat,“ prozradil Rulík.
Poslední test před olympijskými hrami absolvuje s týmem v příštím týdnu. Kádr se sejde v Liberci v pondělí a ve čtvrtek odehraje v aréně Bílých Tygrů zápas s Finskem. Do Švýcarska se reprezentace přesune v pátek a o víkendu se střetne s domácím výběrem a se Švédskem.