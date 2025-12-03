Blíží se Hyského první zimní posila? Plzeň už měla jednat s Karvinou o její opoře
Čekalo se to – a opravdu se tak děje. Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský hledá posily i v Karviné, kde úspěšně působil. Do Viktorie by podle informací iSportu chtěl přivést stopera Dávida Krčíka, kluby už měly jednat. A podle některých zdrojů se spekuluje o tom, že již mají být dokonce domluveny i na podmínkách zimního transferu.
Dávid Krčík je v životní formě. V šestadvaceti letech vstřelil na podzim šest ligových gólů, Karvinou pomohl dotáhnout na parádní šestou příčku. A byť slovenská média informovala o zájmu polských klubů Legie Varšava a Widzewu Lodž či bulharského šampiona Ludogorce Razgrad, podle informací iSportu je v tuto chvíli nejblíže přestupu do Plzně, kde by navázal na spolupráci s Martinem Hyským.
Právě pod padesátiletým koučem udělal největší výkonnostní progres v kariéře. Potvrzují jej i data společnosti Opta. Krčíkovi sedí, že Karviná pod Hyským začala víc držet balon, hrát rychle a dominovat. A nástupce Marek Jarolím na to výborně navázal. Slovák je na vrcholu, co se týče výstavby, zakládání útoku a progrese hry. Exceluje ve vyvážení míče, v této dovednosti je vůbec nejlepším v Chance Lize. Zapsal rovněž nejvíce přihrávek i dotyků s balonem.
Rozdává hodně progresivních přihrávek s vysokou přesností, v dlouhých pasech je v české nejvyšší soutěži přesnější jen ostravský brankář Dominik Holec. Jestliže někdo splňuje označení „herní stoper“, jak trenéři s oblibou čím dál častěji říkávají, je to Krčík. Datovým profilem připomíná Asgera Sörensena ze Sparty.