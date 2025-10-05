Předplatné

ONLINE: Kladno - Sparta 4:3! Kometa vede nad Vary, lídr prohrává s Olomoucí

Útočník Sparty Devin Shore si hlídá puk před Martinem Procházkou z Kladna
Útočník Sparty Devin Shore si hlídá puk před Martinem Procházkou z KladnaZdroj: ČTK / Šťastný Jan
Pardubičtí hokejisté slaví gól kapitána Lukáše Sedláka (vlevo)
Hokejisté Sparty oslavují gól útočníka Tomáše Hyky
Sparťan Tomáš Hyka uklízí puk do branky Adama Brízgaly z Kladna
Pardubický útočník Miloš Kelemen v šarvátce s Jakubem Zbořilem z Vítkovic
Útočník Pardubic Roman Červenka diskutuje se sudím
Pardubický útočník Robert Kousal se těžce zvedá z ledu
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Lukáše Sedláka (vlevo)
Nedělní hokejový program nabízí šest zápasů 12. kola Tipsport extraligy. Největší pozornost se nepochybně stáčí k souboji Kladna a Sparty. Zatímco Rytíři naposledy zlomili sérii proher v Brně, Pražané doma nezvládli tři duely, z toho dvakrát nevstřelili gól. Mistrovská Kometa se pokouší utnout šňůru čtyř porážek za sebou proti Karlovým Varům. České Budějovice mohou zvýšit vedení v tabulce proti Olomouci. Trenér Václav Varaďa s Vítkovicemi startují v Pardubicích. Hraje se také v Hradci Králové a Třinci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
02Detail
LIVE
--Detail
LIVE 3. třetina
33Detail
LIVE 2. třetina
11Detail
LIVE 3. třetina
43Detail
LIVE přestávka
21Detail
LIVE 2. třetina
23Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

