Ubíjející čekání Litvínova, depresi loni prožívala Plzeň. Kouč: Kašové budou velká vzpruha

Zklamaní hráči Litvínova
Zklamaní hráči LitvínovaZdroj: ČTK / Taneček David
Litvínovská radost z gólu
Hokejisté Litvínova doma porazili Mladou Boleslav 4:2
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Soubor bez lídrů, bez náboje. Dvě vítězství, sedm bodů a hra, která rozhodně není k pokoukání. Smutná je nálada Litvínova. Verva stále nastupuje bez bratrů Kašových. Už se vrátil Matúš Sukeľ. Jenže za nehostinné situace, do jaké zabředl, chce tým obětovat hokejovost za vyhlídku na body. Ani to se nedaří. V pátečním duelu s Plzní se Krušnohorci vůbec poprvé v sezoně doma ujali vedení jako první, ale zase nevyhráli (1:2). Po čtvrté porážce v řadě sklouzli na poslední příčku.

Petr Koblasa je ztělesněním litvínovského soužení. V nové sezoně zatím trefoval jen tyče. Až v desátém zápase Litvínova v novém ročníku ukončil střelecké sucho. O jásání však nemohla být ani řeč. „Čekání bylo dlouhé, ubíjející. Můžu jen makat a doufat, že se to zlomí. Samozřejmě jsem rád, že to tam spadlo, ale je to takový gól, po kterém si člověk ani moc neužije radost. Když jdeme do třetí třetiny s tím, že vedeme 1:0, tak to musíme uhrát. Jenže hned inkasujeme a pak dostaneme hloupý gól na konci,“ vracel se 31letý útočník. Chemikům vydrželo po jeho zásahu vedení jen šest minut. Aspoň o bod přišli v čase 59:18.

V celé soutěži dala Verva nejmíň gólů, má nejmíň střel na branku a taky nejhorší přesilovky. Proti Plzni hrála v početní převaze osm minut. Ani jednu výhodu nevyužila, včetně čtyřminutové na přelomu první a druhé třetiny, kdy měl hostující Adrián Holešinský hůl proklatě vysoko a dostal dvojí menší trest.

„Nedaří se nám, příležitostí do útoku máme málo, stejně tak střel. A z toho pramení, že nedáváme góly. I přesilovky jsou špatné. Proti Plzni jsme měli čtyřminutovou a nikdo jsme nevystřelili na bránu. Musíme se srovnat celkově, pak se nám snad začne dařit i individuálně,“ povídal Koblasa.

Páteční soupeř ze západu Čech už se vyšplhal na druhé místo, Litvínov obývá suterén. Oba týmy se ocitly na opačných pozicích, než byly před rokem, kdy se Verva pohybovala v horních patrech a v depresi byla Škodovka. „Je to strašně nepříjemné. Každý den řešíme, jak z toho ven, jak klukům pomoct, aby se dostali do herní pohody. Aby prostě hráli, co umí, jak je většina lidí zná,“ posteskl si asistent Ptáček.

„Co teď prožívá Litvínov, jsme měli minulou sezonu. Ztráceli jsme zápasy v posledních minutách, nedávali góly. Otočilo se to k nám, což je příjemné, ale musíme se mít na pozoru a neusnout, aby se to nezvrtlo. Až se Litvínovu vrátí Kašové, bude to pro něj velká vzpruha. Ne, že by nechtěli hrát atraktivní hokej, ale musí se od něčeho odrazit. Když si věříte, přijdou body. Takové situace nastávají. Budu jim držet pace ať se uzdraví hráči,“ prohlásil plzeňský asistent Jiří Veber.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

