Zklamaný Kairinen: Byli jsme lepší, ale i ten jeden bod může hrát velkou roli

SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Chance Liga
Opět zrychloval hru, klidnil ji, prostě řídil. Posílal míče na útočný trojzubec, ladně s ním manévroval. Kaan Kairinen, střední záložník Sparty, je oproti minulé sezoně zpět ve formě. Jeho výkon však na výhru nad Slavií nestačil, derby skončilo 1:1. „Byli jsme lepší,“ litoval finský elegán výsledku v 11. kole Chance Ligy.

Jste zklamaný?
„Určitě, chtěli jsme vyhrát. Myslím, že jsme byli lepší a potom, co Slavia dostala červenou kartu, tak jsme všichni měli v hlavě, že se to může podařit, že utkání dotáhneme do vítězného konce.“

Takže bod je málo?
„Sezona bude ještě dlouhá, takže i ten jeden bod může hrát velkou roli. Ale samozřejmě převládá spíše zklamání.“

Bylo těžké prorazit obranný val Slavie?
„Nikdy to není jednoduché, protože soupeř se zatáhne do hlubokého bloku. Velmi dobře bránili vlastní vápno a navíc poté utíká čas velmi rychle. Možná jsme mohli posílat víc centrů do vápna, víc hrozit, ale to na druhou stranu není náš styl.“

Derby byla válka. Sparta lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky? • iSport.tv

Jak je složité hrát proti soupeři, který praktikuje styl jeden na jednoho po celém hřišti? Podobně na Letné nastoupila také Plzeň.
„Je to možná o trochu komplikovanější, protože je potřeba, abychom mnohem víc běhali. Myslím, že ale i tentokrát jsme ukázali, že máme dost hráčů, kterým tento styl může naopak vyhovovat. Umí přejít jeden na jednoho, jsou rychlí, takže to pro nás není velký problém. Obecně se připravujeme na oba styly. Vždycky máme v přípravě balanc.“

Máte za sebou třetinu sezony. V čem je Sparta silnější?
„To je dobrá otázka, ale asi nejsem schopný dát úplně detailní odpověď na základě nějakých statistik, které nemám. Ale můžu říct, jak se cítím. Jsme daleko nebezpečnější ve finální třetině hřiště. Máme jasné mechanismy ve výstavbě hry. Také jsme dostali mnohem méně branek. Ale čeká nás ještě dlouhá cesta k tomu, abychom byli tam, kde chceme. Pracujeme každý den v tréninku, abychom se zlepšovali.“

11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

