Furch jako Hašek, ale gól nepustil Malík. První místo? Plzeň nelétá v oblacích
Nick Malík překonal virózu a po návratu vychytal Plzni čtvrté vítězství. Proti Mladé Boleslavi uhájil poprvé v sezoně čisté konto. Indiáni po vítězství 2:0 vyskočili do čela. Jsou lídry extraligové tabulky. Kdo by to byl řekl? Opravdu? „O tomhle nepřemýšlíme. Nula nebo třeba hattrick jsou třešnička na dortu. Nejdůležitější je, že máme body. Chceme zvládnout každý další zápas. I tentokrát jsme si to pohlídali,“ shrnul hrdina zápasu.
Nemoc prodělali i hráči Mladé Boleslavi, proto byl zápas nedělního kola přeložen na středu. Nevypsané derby Škodovek zvládli líp bílomodří Plzeňáci. O vítězství rozhodli v prostřední třetině, kdy Dominika Furcha prostřelil svou pátou trefou v sezoně Mikko Petman a Petr Zámorský předvedl, jak ostrý dovede být šutér.
„Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Jsme rádi, že jsme ho zvládli. A že jsme první, pro nás není úplně směrodatné. Určitě to těší, ale nelétáme v oblacích. Za tři zápasy může být všechno zase jinak. Takže jdeme s pokorou do dalších utkání,“ řekl plzeňský obránce.
„Chtěli jsme se dobře připravit a porvat se o tři body, ale nepovedlo se. Hlavně jsme si říkali, že musíme chodit před Nicka Malíka, aby to měl těžší. Je výborný gólman, co vidí, to chytí. Bohužel jsme to neplnili a podle toho výsledek vypadá. Nedali jsme žádný gól,“ litoval útočník hostů Filip Suchý.
Furchova „haškovská“ rybička
Od začátku bylo zřejmé, že žádné gólové orgie se konat nebudou. Po první třetině byl poměr střel 6:5 pro Plzeň, taky proto, že domácí Škodovka po vynucené přestávce nějakou dobu nahazovala motor. Ale hrálo se svižně, úvodní část trvala jen 32 minut hrubého času. Taky oba brankáři dostali pár příležitostí předvést své kejkle.
Divoký taneček předvedl boleslavský Dominik Furch, jakmile Adam Měchura projel mezi třemi hráči a po jeho mašlovačce udusil požár plzeňských střel. „Chyběl tomu gól. Měl jsem rychlost, vletěl mezi obránce a chtěl to dát do bekhendu, ale vychytal mě,“ popisoval Měchura.
Z plzeňského týmu je cítit sebevědomí. Největší jistoty má v brankáři a obraně. Ale dokázal Bruslaře uzavřít v pásmu a prostor před vlastní brankou byl pro Bruslaře jak zakletý. Občas si však beci počínali až bohorovně. Jako Stuart Percy na začátku druhé třetiny, kdy laxně vyslal puk od zadního mantinelu a málem pomohl Boleslavi ke vstřelení úvodního gólu zápasu. Malík zůstal pevný jak zeď a první se prosadili Plzeňští po spolupráci finských bratří Petmanů. Ville v přečíslení nahrával a Mikko střílel. Snad nedostal doma vynadáno. Jeho přítelkyně pochází z Mladé Boleslavi.
Druhý zásah přidal Zámorský krásnou ránou zápěstím. Počkal si, až se před Furchem srotí chmel clonících hráčů a pár kroků za modrou vypálil šlehu jak z děla. Trefil náramně. Plzeň pak začala hrát hokej, jaký potřebovala. Zahrozila ještě několikrát. Furch s klidem pokerového karbaníka zabránil tomu, aby skóre narostlo. Jednou vystřihl efektní rybičku jak Dominik Hašek.
„Rozjížděli jsme se pomalu. Boleslav byla po pauze živější. Dělali jsme špatná rozhodnutí. Zápas se zlomil tím, že jsme se po prvním gólu uklidnili a vzápětí vstřelili další. Třetí třetinu jsme si pohlídali, ale výkon nebyl ideální,“ povídal plzeňský kouč Josef Jandač.
Indiáni bodovali podesáté ze dvanácti utkání, posledních pět vyhráli. A ano, vedou extraligu. Před rokem na tom byla přesně naopak. „Soustředíme se na svůj výkon, abychom získávali body. Loni nám to nesedlo. Nové mužstvo, noví trenéři. Pak jsme se z toho hrabali. Každý rok tam někdo spadne. Tentokrát ze začátku Hradec, Litvínov, Sparta se trápí. Tohle jsme nechtěli dopustit. Nepřemýšlíme, že jsme první. Soustředíme se na svůj výkon, abychom si zápasy pohlídali. Držíme se systému, v kabině jsme dobrá parta. To je klíč k úspěchu,“ dodal Nick Malík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž