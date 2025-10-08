Předplatné

Plzeň - Boleslav 2:0. Západočeši míří do čela tabulky, Malík vychytal nulu

Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání proti Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Miroslav Chaloupka
Boleslavský brankář Dominik Furch inkasuje v utkání proti Plzni
Boleslavský brankář Dominik Furch inkasuje v utkání proti Plzni
Plzeňský Petr Zámorský se raduje z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Plzeňský brankář Nick Malík zasahuje v utkání proti Mladé Boleslavi
Plzeňský Mikko Petman se raduje z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Brankář Mladé Boleslavi Dominik Furch inkasuje v utkání proti Plzni
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Plzně v dohrávce 12. kola dokázali obrat o všechny body Mladou Boleslav a dostávají se tak do čela extraligové tabulky, odkud sesadili České Budějovice. Na první místo Západočechy vyšvihla druhá perioda, v níž skórovali Mikko Petman a Petr Zámorský. Duel se měl původně hrát v neděli, leč středočeský celek byl nucen duel kvůli rozsáhlé marodce odložit.  

Připravujeme podrobnosti.

KonecLIVE
20

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů