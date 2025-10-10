Motor obral Liberec, ale přišel o Kloučka. Asi to nebude jednoduché, obává se kouč
Róbert Lantoši by se klidně uživil jako malíř. Byl to on, kdo kreativně rozkreslil dílo, s nímž Motor otočil páteční extraligovou dřinu s dlouho lepším Libercem z 1:2 na 4:2. Slovenský útočník k tomu využil kvalitní herní doprovod a necelých sedm minut. Jihočeši se vrátili na čelo extraligové tabulky, zatímco Tygři se vraceli otrávení domů. „Velice těžko se mi to hodnotí. Šlo o ukázku, jak ztratit zápas a šanci odsud odvézt body,“ pravil viditelně skleslý kouč Jiří Kudrna, jenž v sobě tlumil silné emoce.
Hosté vedli 2:1 a s cenným náskokem směřovali na druhou přestávku do kabiny, kde by od trenérů padala zadání, jak rýsující se tříbodový lup dobalit a převázat mašlí. Jenže v úplném finiši druhé části přišla pozoruhodná chyba. Liberecká minela na straně jedné, na druhé fortel Róberta Lantošiho v mixu s důvtipem jeho kolegů.
Slovenský všeuměl se po levé straně prodral do ofenzivní zóny, kde navázal na sebe tři protihráče (to je ta chyba hostů), předal puk kumpánovi Nicku Olesenovi, od nějž rychle putoval Matěji Tomanovi, jenž v čase 39:59 z první srovnal na 2:2. „Nebyl jsem si jistý, kolik zbývá do konce, chtěl jsem to zakončit střelou, ale puk skákal a já viděl Nicka, jak naskakuje ze střídačky. Zkusili jsme to a povedlo se,“ mnul si ruce Lantoši.
Naprosto klíčová akce v době, kdy v útrobách arény dávali dohromady Milana Kloučka. Budějovická jednička se v půli zápasu zranila a není zřejmé, kdy bude znovu fit. Po odražené střele si Klouček lehl na led a za chvíli už se belhal do kabiny, aby přepustil šichtu Janu Strmeňovi. Ten podle svého zvyku vyšvihl vynikající záskok.
Motoru vyšla sázka na změny centrů
Tohle umí parádně. „Nevzdali jsme to, i když jsme trochu tahali za kratší konec. Liberec na nás vletěl, což se nám doma nesmí stávat, ale bojovali jsme až do konce, kluci padali do střel, strašně mi pomohli. Díky týmovému výkonu jsme nakonec body získali, a to i pro Kloudyho. Bojoval jsem i za něj, protože nás držel hromadu předchozích zápasů,“ popsal Strmeň.
V týmu vítězů bezprostředně po partii nepanoval bezbřehý optimismus ohledně Kloučkova zdraví. „Vůbec netuším, musí na vyšetření, asi to nebude nic jednoduchého,“ řekl k tomu kouč Ladislav Čihák.
Čekali byste, že hosté po Kloučkově odchodu z ledu hosté zvýší aktivitu a studeného brankáře zasypou střelami, nic takového se však nedělo, a navíc na konci druhé části přišla zmiňovaná ztráta vedení. Co to způsobilo, jste mohli vidět po nástupu ze šaten. Lantošiho další akci s Tomanovou chytrou pomocí zakončil Olesen, aby povznesenou náladu celé pětky povýšil na 4:2 Tomáš Cibulka, znovu s Lantošiho přispěním.
Koučům Motoru vyšla sázka na změny centrů, Matěj Toman skočil ze čtvrté formace do první, odkud se Štěpán Hoch přesunul níž. Toman si s produktivními lídry ihned sedl. „S Nickem a Lantym je radost hrát,“ lebedil si. Trenér Čihák nepochyboval, že nelehkou roli Toman zvládne. „Kdybychom to tak necítili, nahoru ho neposuneme. Vyšlo to,“ potěšilo šéfa střídačky Motoru.
Také Róbert Lantoši, jenž vyšel z bitvy s třemi asistencemi, ocenil, jak rychle se Toman naladil na stejnou vlnu. „Potřebovali jsme impuls, Matěj k nám přišel a hned chtěl hrát s pukem, což je důležité, protože s Nickem takhle chceme hrát. Bojoval, dával nám puky ve chvíli, kdy jsme je potřebovali, a myslím si, že z toho sám profitoval,“ usmíval se nad Tomanovou statistikou 1+1.
Severočeši byli naštvaní sami na sebe. Už minule v Hradci mohli vyhrát a brali jen bod, teď tohle… A další dva venkovní duely mají před sebou, dohromady pět. Liberecká aréna je totiž obsazená jinou akcí. „Velice těžký direkt. To, co jsme tu předvedli, to je špatně a musíme se z toho poučit,“ shrnul trenér Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž