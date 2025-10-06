Motoru nepomohly přesilovky a Kohouti vybrakovali lídra. Orsava: Čekali jsme na chybu
Po čtyřech výhrách se Motor zadrhl. Olomouc nachytala vedoucí tým extraligy a téměř vynulovala i nejúdernější lajnu soutěže. Premiant bodování Nick Olesen vyšel naprázdno, Róbert Lántoši ve třetí části nabil v přesilovce Tomáši Cibulkovi. Jeho přesný zásah od modré čáry přišel pozdě. „Někdy takový den prostě přijde. Ne, že by nás zaskočili, ale zápas nebyl z naší strany taková, jaký jsme si představovali,“ vracel se nejproduktivnější bek soutěže po porážce 1:3.
Kohouti vyzobali lídra. Utkání ovlivnil hned první gól, na který se nemuselo čekat dlouho. Olomoucký Jakub Navrátil přihrál z rohu před branku, kde číhal za obráncem Petr Fridrich a po 81 sekundách hry otevřel skóre. Následně mohl ještě zvýšit Renars Krastenbergs. Jenže netrefil odkrytou branku.
„Poněkolikáté jsme špatně vstoupili do zápasu. Olomouci patří kredit za defenzivu, obrannou činnost. Byli obětaví, houževnatí a vítězství si zasloužili. My přes určitou snahu byli dietní ve finální a předfinální fází. Žádné extra šance jsme si nevytvořili. I přes ten jeden gól hrajeme lehkovážně přesilovky, neudržíme se v pásmu, prohrajeme první buly a tím je celý zápas ovlivněný,“ hodnotil asistent domácích Jiří Hanzlík.
Rychlý gól hned na začátku domácí znejistěl. Neměli šťávu, jako by špatně natankovali. Naopak Mora moc dobře věděla, jak postupovat dál. „Gól nás nabudil nás, nemuseli jsme se až tolik někam hnát, protože jsme vedli, nemuseli jsme se nikam tlačit. Čekali jsme na chybu a na další šanci,“ povídal útočník Olomouce Jakub Orsava.
Nic kloudného, natož nebezpečného si Motor dlouho nevytvořil. První náznak šance přišel někdy v osmé minutě. Ondřej Vála vyslal dobrou ránu od modré, když toho Matěj Machovský moc neviděl, ale zasáhl betonem.
S přibývajícím časem měl gólman hostů čím dál víc příležitostí se předvést. Ve druhé třetině se Olomouc většinou bránila, přesto z brejku odskočila o dva góly. V přečíslení dva na jednoho Orsava vyzval Lukáše Nahodila. „Budějky pak musely tlačit do plných. Jenže my jsme si to zkomplikovali oslabeními, což se nesmí stávat. Ale Machy to pochytal a kluci ubránili,“ chválil.
Důležité bylo ubráněné oslabení tři na pět v polovině třetí třetiny, které trvalo přes minutu a půl. Tam se zápas mohl lámat, hodně střel zavánělo gólem. Jeden rozhodčí neuznali, neboť puk se dostal za čáru až po písknutí. Domácí měli celkem sedm přesilovek. Démon Machovský jednou kapituloval, Cibulkovu přesnou ránu moc neviděl.
„Mohli jsme dát gól dřív v pět na tři, abychom si pomohli a měli pak víc času. Moc nepomůže, když prohráváte 0:2 a jdete proti týmu, který má hru založenou na obraně. Je to jejich silná stránka. Vědí, že když dají rychlý gól, dokážou pak zápas ubojovat. Odhazují puky, zaparkují tam ten autobus, jak se říká. Těžko se to obrací. Věděli jsme, že jsou kvalitní soupeř, který má hodně co ukázat, má určitou kvalitu. Ne, že by nás zaskočili, ale zápas nebyl z naší strany takový, jaký jsme si představovali. Nedá se nic dělat. Zažili jsme zase jiné zápasy, kdy nám tam padaly branky i z menších šancí. Tentokrát to nevyšlo,“ řekl jediný úspěšný střelec Motoru Cibulka.
Budějovičtí po vyloučení Ondruška necelé čtyři minuty před koncem hráli v šesti. Ale nebylo jim přáno. A to ještě Olomouc pohrdla dvakrát trefou do opustěné brány. Až napotřetí uspěl Ondřej Najman. První pokus ještě předtím zhatila zlomená hůl.
„To jsem byl já,“ usmál se Orsava. „Střílel jsem přes bránícího hráče, možná bych trefil. I tak jsme ale zápas dobojovali a tři body si zasloužíme. Parádní utkání, hodně cenné vítězství. Budějovice hrály výborně, ne nadarmo jsou první,“ ocenil Orsava.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž