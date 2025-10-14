Kňažko hraje v extralize prim, sleduje ho i trenér nároďáku. Olympiáda? Stále velká motivace
Tento kauf se Vítkovicím povedl. V Samuelu Kňažkovi získaly přesilovkového dirigenta, fachmana pro oslabení i skálopevnou jistotu při hře pět na pět. Přesně takovou posilu v létě hledaly, potřebovaly sehnat defenzivního lídra. „Je to hráč s vysokým potenciálem, který má ambice i schopnosti posunout naši organizaci výkonnostně výš,“ líčil před začátkem sezony kouč Václav Varaďa.
Pro vítkovický trenérský štáb bylo klíčovou otázkou, jak a kým zaplní mezeru po odchodech přesilovkových špílmachrů Jan Košťálka a Stuarta Percyho. S nelehkým úkolem si v Ostravě poradili, v polovině července přivedli Samuela Kňažka. Bek s ohromnými předpoklady bojoval tři a půl roku o NHL, dosud v ní naskočil jen dvakrát.
Novou nabídku z Columbusu ale nedostal. Proto se začal poohlížet po angažmá v Evropě, kde nakonec kývnul Vítkovicím. Po třinácti odehraných zápasech je vůbec třetím nejčastěji nasazovaným extraligovým hráčem. Víc minut na ledě tráví jen kladenští obránci Phil Pietroniro s Martinem Jandusem.
„Určitě jsem za to rád, nemůžu si na nic stěžovat. Každopádně, když je v hale teplo a tuhnou vám nohy, není to jednoduché. Není nejlehčí bruslit nahoru a dolů a bránit hráče. Jak jsem ale říkal, jsem za to rád. Určitě je dobré, když je to vyvážené a také ostatní jsou v tempu,“ pokyvuje Kňažko.
Září i ve statistice +/-, kde spolu s olomouckým Silvesterem Kuskem a pardubickým Jakubem Laukem vládne celé soutěži. Devět kladných bodů jen potvrzuje, proč je třiadvacetiletý Slovák ve Varaďově orchestru stěžejním houslistou. Extraliga mu sedí, svůj potenciál v ní naplňuje.
„Je to těžká soutěž. Není tu moc šancí na to dát gól, respektive se prosadit. Každý může vyhrát s každým a tím pádem je to o to těžší. Ať se hraje proti papírově slabším nebo silnějším týmům, pořád jde o body. Každý chce být v první čtyřce a vyhnout se osmifinále. Pro play off se síly dost cení,“ ví Kňažko.
Kňažka sleduje i kouč reprezentace
V úvodní čtvrtině základní části zapsal i pět asistencí, premiérovou branku si ale nechal až na nedělní utkání s Karlovými Vary. „Od začátku sezony jsme ho nabádali, aby víc střílel. V uplynulém týdnu jsem ještě někde postřehl, že jeho střela měla kalibr jedné z nejtvrdších v extralize,“ zdůrazňuje Varaďa.
„Když člověk nestřílí, nedá gól, ale on to trefil. Byl tam screen před brankářem, a prostě to tam narval. Jsme rádi, že už to má za sebou,“ doplňuje kouč.
„Trenéři mi říkali, že mám víc a víc střílet. Měl jsem i trochu v hlavě, že gól by přišel vhod. Ať už pro mé sebevědomí nebo pro celý tým,“ má jasno Kňažko. „Po těch třinácti zápasech už to tam asi muselo padnout. Někdy není lehké prostřelit sedm až devět hráčů. Tím pádem jsem zavřel oči a nějak to tam padlo.“
Kňažkovy výkony jsou zajímavé nejen pro Vítkovice, ale také pro slovenskou reprezentaci. Sleduje je i trenér Vladimír Országh, jenž se nedávno přijel osobně podívat na derby do Třince. Po zápase mluvil v útrobách Werk Areny s Kňažkem i Markem Hrivíkem.
„Nevím, jestli můžu prozradit, o čem jsme se bavili,“ usmívá se Kňažko. „Ale určitě o olympiádě a srazech. Sleduje nás, je tomu nablízku. Hlavně když se hraje právě s Třincem, kde je hodně Slováků, kteří se můžou dostat na olympiádu, je pro něj dobré se přijít na zápas podívat. Olympiáda je však ještě daleko, záleží, kdo bude mít jakou výkonnost. Probírali jsme, jak jsme na tom zdravotně a jestli bychom byli ochotní přijet. Řekli jsme mu, že samozřejmě.“
V první šestici slovenských hráčů, kteří už mají Hry v Itálii jisté, jsou Erik Černák, Martin Fehérváry, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský a Tomáš Tatar. „Ještě je to tři nebo čtyři měsíce před námi, takže tím pádem každý o to musí bojovat. Stále to je velká motivace,“ dodává Kňažko.
Statistiky Samuela Kňažka ve Vítkovicích:
- Zápasy: 13
- Body: 6 (1+5)
- Průměrný čas na ledě: 23:28
- Bilance +/-: +9
- Počet střel: 15
- Trestné minuty: 2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž