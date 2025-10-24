ONLINE: Jágr proti Olomouci, Sparta - Vary 1:1. Kometě stačilo na gól 16 sekund
Hokejový víkend otevírá šest zápasů 17. kola Tipsport extraligy. Třinec může navýšit vedení v čele tabulky doma proti Mladé Boleslavi. Sparta nastupuje do svého třetího duelu během týdne v Karlových Varech. Poslední Litvínov hostí Liberec. Hradec Králové se představuje v Plzni. Mistrovská Kometa čelí Vítkovicím. Kladno startuje proti Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž