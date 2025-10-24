Předplatné

ONLINE: Jágr proti Olomouci, Sparta - Vary 1:1. Kometě stačilo na gól 16 sekund

Jakub Flek se trefil proti Vítkovicím po 16 sekundách
Jakub Flek se trefil proti Vítkovicím po 16 sekundách
Skvělý úvod Hradce v Plzni vyhnal z branky Jana Růžičku
Adam Raška srovnal proti Karlovým Varům na 1:1
Liberec se dostal v Litvínově rychle do vedení
Hokejový víkend otevírá šest zápasů 17. kola Tipsport extraligy. Třinec může navýšit vedení v čele tabulky doma proti Mladé Boleslavi. Sparta nastupuje do svého třetího duelu během týdne v Karlových Varech. Poslední Litvínov hostí Liberec. Hradec Králové se představuje v Plzni. Mistrovská Kometa čelí Vítkovicím. Kladno startuje proti Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
10Tipsport1,215,416Detail
LIVE 2. třetina
13Tipsport1161,25Detail
LIVE přestávka
13Tipsport137,61,15Detail
LIVE 1. třetina
20Tipsport1,15813Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,415,26,6Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport2,73,92,35Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Pardubice17821651:4029
3Brno16902543:4229
4Plzeň15812433:2528
5Olomouc16901640:4028
6Č. Budějovice17900850:4227
7Vítkovice16632550:4326
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10Sparta17620948:4622
11K. Vary16701835:3922
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

