ONLINE: Plzeň - Třinec 0:1. Trefil se Hudáček. Sparta s Litvínovem, Jágr proti Motoru

Trenér Zdeněk Moták z Třince
Zdroj: ČTK / Peřina Luděk
Sparťanští hokejisté se radují z gólu do sítě Komety, který vstřelil Mark Pysyk (vlevo)
Jaromír Jágr zahájil svou 38. profesionální sezonu
Jaromír Jágr rozehrál svůj 38. sezonu
Třinec vede tabulku a k posílení své pozice potřebuje vyhrát v Plzni, kde utkání startuje už ve 14 hodin. Sparta po porážce v Karlových Varech hostí poslední Litvínov. Jaromír Jágr s Kladnem vyráží do Českých Budějovic s cílem navázat na vítězství z minulého kola nad Olomoucí. Mistr z Brna zápolí v Liberci. Hraje se také v Mladé Boleslavi, Hradci Králové či Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
01Tipsport6,83,61,6Detail
LIVE
--Tipsport2.44.12.5Detail
LIVE
--Tipsport1.884.33.36Detail
LIVE
--Tipsport2.254.092.69Detail
LIVE
--Tipsport3.414.411.85Detail
LIVE
--Tipsport1.884.193.43Detail
LIVE
--Tipsport1.45.485.96Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec161121251:3238
2Brno171002547:4332
3Pardubice17821651:4029
4Plzeň16812535:2828
5Olomouc17901742:4328
6Č. Budějovice17900850:4227
7Mountfield16640641:3626
8Vítkovice17632651:4726
9Liberec17802740:4026
10K. Vary17711839:4224
11Sparta18621951:5023
12Kladno17513836:4820
13M. Boleslav175111032:4318
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

