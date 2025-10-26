ONLINE: Plzeň - Třinec 0:1. Trefil se Hudáček. Sparta s Litvínovem, Jágr proti Motoru
Třinec vede tabulku a k posílení své pozice potřebuje vyhrát v Plzni, kde utkání startuje už ve 14 hodin. Sparta po porážce v Karlových Varech hostí poslední Litvínov. Jaromír Jágr s Kladnem vyráží do Českých Budějovic s cílem navázat na vítězství z minulého kola nad Olomoucí. Mistr z Brna zápolí v Liberci. Hraje se také v Mladé Boleslavi, Hradci Králové či Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž