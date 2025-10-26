Real - Barcelona 2:1. El Clásico rozhodl Bellingham, madridský celek odskočil rivalovi
Fotbalisté Realu Madrid v 10. kole španělské ligy porazili 2:1 Barcelonu a ovládli El Clásico. V čele tabulky navýšili náskok před rivalem na pět bodů a potvrdili formu z posledních týdnů. „Bílý balet" vyhrál v šestém soutěžním zápase po sobě a na Santiagu Bernábeu protáhl vítěznou sérii na jedenáct duelů.
Real poslal do vedení Mbappé jedenáctým gólem v sezoně. Francouzský útočník skóroval ve čtvrtém El Clásicu za sebou, což za posledních 25 let dokázali jen Ronaldinho a Cristiano Ronaldo. V zápase mohl zkompletovat hattrick, ale jeden gól mu kvůli ofsajdu zrušil vidoerozhodčí a po změně stran neproměnil penaltu.
Ve 38. minutě vyrovnal López, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut, než Realu vrátil vedení Bellingham. Anglický záložník se trefil do odkryté branky z bezprostřední blízkosti poté, co mu centr Viníciuse přiklepl hlavou stoper Militao. Ve druhém poločase gól nepadl, v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen barcelonský Pedri.
Barcelona v minulé sezoně proti Realu Madrid dominovala, když ovládla všechna čtyři El Clásica, dvě v lize a dvě v poháru. Nyní obhájce titulu po více než roce a půl s Realem prohrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|10
|9
|0
|1
|22:10
|27
|2
Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25:12
|22
|3
Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18:10
|20
|4
Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14:11
|18
|5
Atlético
|9
|4
|4
|1
|16:10
|16
|6
Real Betis
|9
|4
|4
|1
|15:10
|16
|7
Elche
|10
|3
|5
|2
|11:10
|14
|8
Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9:10
|14
|9
Getafe
|10
|4
|2
|4
|10:12
|14
|10
Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17:16
|13
|11
D. Alavés
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|12
Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11:10
|11
|13
CA Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7:9
|10
|14
Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10:14
|9
|15
Levante
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|16
Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11:15
|9
|17
Valencia
|10
|2
|3
|5
|10:16
|9
|18
Celta Vigo
|9
|0
|7
|2
|8:11
|7
|19
Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7:19
|7
|20
Girona
|10
|1
|4
|5
|9:22
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup