Real - Barcelona 2:1. El Clásico rozhodl Bellingham, madridský celek odskočil rivalovi

Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
La Liga
Fotbalisté Realu Madrid v 10. kole španělské ligy porazili 2:1 Barcelonu a ovládli El Clásico. V čele tabulky navýšili náskok před rivalem na pět bodů a potvrdili formu z posledních týdnů. „Bílý balet" vyhrál v šestém soutěžním zápase po sobě a na Santiagu Bernábeu protáhl vítěznou sérii na jedenáct duelů.

Real poslal do vedení Mbappé jedenáctým gólem v sezoně. Francouzský útočník skóroval ve čtvrtém El Clásicu za sebou, což za posledních 25 let dokázali jen Ronaldinho a Cristiano Ronaldo. V zápase mohl zkompletovat hattrick, ale jeden gól mu kvůli ofsajdu zrušil vidoerozhodčí a po změně stran neproměnil penaltu.

Ve 38. minutě vyrovnal López, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut, než Realu vrátil vedení Bellingham. Anglický záložník se trefil do odkryté branky z bezprostřední blízkosti poté, co mu centr Viníciuse přiklepl hlavou stoper Militao. Ve druhém poločase gól nepadl, v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen barcelonský Pedri.

Barcelona v minulé sezoně proti Realu Madrid dominovala, když ovládla všechna čtyři El Clásica, dvě v lize a dvě v poháru. Nyní obhájce titulu po více než roce a půl s Realem prohrál.

21

#TýmZVRPSkóreB
1Real1090122:1027
2Barcelona1071225:1222
3Villarreal1062218:1020
4Espanyol1053214:1118
5Atlético944116:1016
6Real Betis944115:1016
7Elche 1035211:1014
8Bilbao104249:1014
9Getafe1042410:1214
10Sevilla1041517:1613
11D. Alavés93339:812
12Vallecano932411:1011
13CA Osasuna93157:910
14Real Sociedad1023510:149
15Levante1023514:189
16Mallorca1023511:159
17Valencia1023510:169
18Celta Vigo90728:117
19Oviedo102177:197
20Girona101459:227
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

