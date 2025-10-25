Démon Kaše (2+2) o ZOH: Nebylo by dobré mít vyhlídky. Reakce na protest kotle
Česko má blanické rytíře, Litvínov Ondřeje Kašeho. Spasitel Vervy zasáhl po sérii deseti porážek a čtyřmi body zařídil výhru 4:3 v prodloužení nad Libercem. „Každým zápasem roste, jen to potvrdil. Základní stavební kámen mančaftu, atmosféra se s jeho návratem změnila. Přikládám to i jeho přítomnosti v kabině,“ řekl k důležitosti mistra světa litvínovský asistent František Ptáček. Pokud by se 29letému křídlu dařilo, může teoreticky patřit mezi olympioniky. Jak o akci pod pěti kruhy přemýšlí?
Po otřesu mozku a poranění kolena odehrál Ondřej Kaše šestý zápas. Poprvé se zapsal mezi střelce. „Ale přijde mi úplně absurdní, když někdo řekne, že jsem nedal půlroku góla,“ ulevil si hvězdný extraligový hráč, že letní pauzu mu přece nikdo započítávat nemůže. Po úspěšném utkání chválil hlavně tým.
Věříte, že jde o klíčovou výhru v zatím dost ponurém příběhu vaší sezony?
„Může být. Já myslím, že poslední tři utkání jsme neodehráli vůbec špatně, bohužel štěstí nám nepřálo. Ale tvrdou prací jak na tréninku, tak v zápasech jsme ukázali, že sezonu určitě nechceme zahodit. Proti Liberci za to přišla odměna.“
Věděli jste o pozitivní domácí bilanci s Tygry, které porážíte na vlastním ledě od září 2022?
„Popravdě ne. Šli jsme zápas od zápasu a jsme rádi, že se to s nimi povedlo. Navíc v takovém stylu.“
Hodně jste k tomu sám přispěl dvěma brankami i asistencemi.
„Říkám to v každém rozhovoru, že je jedno, kdo góly dává. Důležitá je výhra. Doufám, že nás nakopne, protože všichni vidí, že vyhrávat umíme. To je pro tým důležité.“
Přesto pro vaši pohodu asi zásadní trefy, nebo ne? Často se skloňovalo, že na gól čekáte půlroku…
„To mě úplně vytáčí, tady ty půlroky! Jak mám dát gól v červnu, když se nehraje hokej? To mi přijde úplně absurdní. Začal jsem hrát před pěti zápasy, a někdo řekne, že jsem nedal půlroku góla. Asi bych to úplně nekomentoval.“
Máte v hlavě, že když se bude dařit, můžete si říct o olympiádu?
„Popravdě teď vůbec. Musím jít zápas od zápasu, v mém případě by ani nebylo dobré, kdybych měl nějaké vyhlídky na únor.“
Protest? Věděli jsme, že asi něco přijde
Tak zpátky k duelu s Libercem. Emoce ve vás po rozhodující trefě proudily, že ano?
„Radost jsem měl velkou, ale bylo by to tak, i kdybych gól nedal a na 4:3 rozhodnul kdokoliv jiný. Měl bych stejný pocit.“
Užil jste si přesto vítěznou přesilovku v prodloužení se čtyřmi útočníky?
„Hrajeme tak i normální přesilovku, nic neobvyklého. Párkrát jsme tak nastoupili i v minulém roce, s kluky už jsme sehraní. Věděli jsme, o co půjde.“
Shodneme se, že vaše osobní forma roste?
„Určitě. Poslední dva zápasy ani ode mě nebyly špatné, i když nebyly ani bodové, jak bych si já osobně představoval. Ale z naší strany to nebylo zlé, dostali jsme smolné góly, možná jsme se trošku báli výhry, jak dlouho nepřišla. Doufám, že se to zlomí.“
Ukázali jste si, že se nemusíte nutně při špatně rozběhnutém ději sesypat?
„Ani ve Varech (0:3) jsme se nesesypali, jen jsme nedali góly, protože Frodlík (Dominik Frodl) chytal neskutečně. V Olomouci (2:3) nám neuznali branku na 3:1, možná to byla ťafka, na kterou jsme ještě nebyli úplně připravení, protože jsme strašně chtěli vyhrát.“
Co říkáte na protest kotle proti generálnímu partnerovi, tedy společnosti Orlen? Fanoušci odešli po první třetině a už se nevrátili.
„Popravdě jsme žili jako střídačka, úplně jsem to nevnímal. Věděli jsme, že asi něco přijde. Před zápasem jsme se naladili, že na střídačce musíme žít, ať se děje cokoliv. Musím říct, že se to z velké části podařilo. Možná to Liberec překvapilo, třeba to pro nás byla výhoda.“
Cítíte úlevu?
„Nevím, jestli to je úleva, furt jsme o dost bodů poslední. Ale všichni jsme si dokázali, že když budeme dřít na tréninku, do zápasu teď dáme až 120 procent, štěstí se přikloní na naší stranu a vyhrávat můžeme.“
