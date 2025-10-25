Raška dráždil Vary. Jsi lempl, slyšel z tribuny. Akorát mě to povzbudí, tvrdí
Dal první gól po návratu do extraligy, vybojoval přesilovku a ukázal, jak dokáže být svojí hrou soupeřům nepříjemný. Útočník Sparty Adam Raška si začal získávat fanoušky i na stadionech soků. „Raška, ty jsi lempl! Ty nulo!“ linulo se opakovaně z úst jednoho z diváků v pátečním duelu 17. kola Tipsport extraligy v Karlových Varech. Vyhlášený tvrďák se rozhodit nenechal. „Slyšel jsem to. Akorát jsem se smál,“ popisoval po utkání čtyřiadvacetiletý forvard. Mrzel ho herní výpadek ve třetí části a porážka na nájezdy.
Naplno ukázal, čím může být pro Spartu extrémně platný. Adam Raška v Karlových Varech znepříjemňoval soupeřům rozehrávku dotěrným přístupem a tvrdým napadáním, odměněn byl i prvním gólem po návratu do extraligy. „Beru to pozitivně, super, že jsme dali gól. Ale jeden týmový bod je málo,“ hodnotil po utkání.
Sparta díky Raškovi v první třetině potrestala špatnou rozehrávku Robertse Mamčicse. Hosté se hned hrnuli jako lavina vpřed, po ráně Martinse Dzierkalse se puk od brankáře Dominika Frodla odrazil rovnou na Raškovu hokejku. „Já úplně hezké góly nedávám. Jdete do brány, tlak a tam se to jednou odrazí. Dneska se to odrazilo, jsem za to rád, ale máme z toho bohužel jenom bod,“ popisoval dravý útočník.
Svoje přednosti prodal i o chvíli později, kdy zavařil obránci Janisi Jaksovi. Rychlým a tvrdým přístupem ho donutil ke špatné přihrávce, pak se s Lotyšem dostal do křížku. Karlovarský zadák neudržel nervy a zezadu uštědřil sparťanskému útočníkovi ránu. Jaks putoval na trestnou lavici, Raška mohl být spokojený, že týmu vybojoval přesilovou hru.
„Trošku jsme se chytli a on to neunesl. Tlačil na mě svrchu, zespod měl hokejku, pak mi dal pěstí. Kdyby to bylo v Americe, asi to shodím. Ale tady jsem udržel nervy na uzdě a vybojoval přesilovku pro nás. Taky malé bezvýznamné plus,“ vyprávěl Raška.
Spartě může být přínosem i ve zmíněných bitkách. Přestože měří jen 178 centimetrů, s pěstními výměnami názorů má bohaté zkušenosti. Za šest sezon mu za oceánem napočítali 26 soubojů bez rukavic. V extralize Raška svoje drsné umění ještě naplno neukázal. Přesto už začíná být mezi fanoušky soupeře oblíbený.
Nikdo z hráčů nedělá, za co jsme placení
V karlovarské Mattoni aréně si sparťanský útočník užil nechtěnou pozornost od jednoho z diváků za střídačkou. Celou první třetinu pršely na jeho konto urážky, řev jednoho z návštěvníků se pak občas ozval i ve zbytku utkání. „Je to slyšet, mě to akorát povzbudí. Když něco děláte dobře, lidi vás začnou kritizovat, začnou vás nemít rádi. Mě to žene dopředu, za mě jenom dobře,“ komentoval Raška pozornost z tribuny.
Proti Energii strávil na ledě jen dvanáct a půl minuty, v prodloužení už se na led vůbec nedostal. Pokud bude hrát svoji hru, může být pro Pražany ale přesně hráčem, který jim v minulých sezonách chyběl. I v limitovaném čase na ledě dostával soupeře tlakem do problémů. Po prvním konfliktu se na ledě dál střetával i s Jaksem.
„V podstatě neřekl ani slovo, akorát hrou to byl trošku takový play off mód. Lehká sekyra zezadu, lehké přistrčení. Snaha znechutit vám hru, dělali jsme si to navzájem. Mě takový hokej baví, jenom mě to hnalo dopředu,“ vysvětloval Raška.
Po ztrátě v nájezdech u něj převažovalo zklamání. „Nikdo z hráčů nedělá, za co jsme placení. Musíme zlepšit všechno, každý musí dělat svou práci. Jakmile ji začneme dělat, začneme pravidelně vyhrávat,“ nebral si servítky. Sparta je po 18 odehraných zápasech až na jedenáctém místě tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž