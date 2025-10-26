Předplatné

ONLINE: Plzeň - Baník 1:0. Adu umístěnou hlavičkou otevřel skóre, šance Almásiho

Prince Adu slaví gól do sítě Baníku
Prince Adu slaví gól do sítě BaníkuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Abdullahi Bewene utíká Merchasi Doskimu
Dominik Holec dostal ránu do hlavy
Princ Adu se snaží obejít Michala Frydrycha
Christophe Kabongo z Plzně si kryje míč před ostravským Christianem Frýdkem
Tomáš Ladra z Plzně bráněný ostravským Christianem Frýdkem
Viktoria slaví branku Prince Adu
Hráči Plzně se radují z úvodní branky
Plzeň se po senzační výhře v Římě vrací na ligovou scénu. V utkání 13. kola vítá na domácím hřišti Baník. V české nejvyšší soutěži můžou svěřenci kouče Martina Hyského bodovat potřetí za sebou, družina nového šéfa lavičky Ostravanů Tomáše Galáska naopak ale musí zabrat, nyní se nachází až na čtrnáctém místě v tabulce. Utkání na západě Čech začíná v 18.30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

