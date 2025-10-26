ONLINE: Sparta - Litvínov 0:0. Liberec otočil s Kometou, Dynamo ztrácí v Olomouci
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Kladno vede v Budějovicích, zatímco Kometa ztratila vedení v Liberci a prohrála. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím a Hradec nedotáhl manko s Karlovými Vary. Sparta od 18:30 hostí Litvínov. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|5
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|6
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|7
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|8
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž