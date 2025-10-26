Předplatné

ONLINE: Sparta - Litvínov 0:0. Liberec otočil s Kometou, Dynamo ztrácí v Olomouci

Jasper Weatherby slaví liberecký gól proti Kometě
Jasper Weatherby slaví liberecký gól proti KometěZdroj: ČTK
Marek Ďaloga z Komety otevřel skóre proti Liberci
Jaromír Pytlík z Liberce v šanci proti brankáři Aleši Stezkovi
Marek Ďaloga z Brna se raduje z gólu
Zleva Kristián Pospíšil z Brna a Jasper Weatherby z Liberce
Trenér Zdeněk Moták z Třince
Zleva Kristián Pospíšil z Brna a Jasper Weatherby z Liberce
Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička.  Kladno vede v Budějovicích, zatímco Kometa ztratila vedení v Liberci a prohrála. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím a Hradec nedotáhl manko s Karlovými Vary. Sparta od 18:30 hostí Litvínov. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE
12Detail
LIVE
45Detail
LIVE
43Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,753,35,8Detail
LIVE 3. třetina
03Tipsport130251,01Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,544,65,4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice17821651:4029
4Plzeň17813536:3029
5Vítkovice18732653:4829
6Liberec18902744:4329
7Olomouc17901742:4328
8Č. Budějovice17900850:4227
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta18621951:5023
12Kladno17513836:4820
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

