Kovář vysvětloval sparťanské tresty: Řveme, ať kluci faulujou. Jinak brání na h*vno

Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Hodně vydřené vítězství má za sebou pražská Sparta. V 18. kole extraligy se proti Litvínovu o výsledek 2:1 strachovala do poslední chvíle, hosté se propracovali k nebezpečné hře bez gólmana. „Musíme si toho vážit. Pokud si člověk nevezme ponaučení, je to k ničemu,“ nabádal po utkání brankář Jakub Kovář, majitel 32 zákroků. Jeho podíl na výsledku byl značný. Domácí asistent Patrik Martinec přidal i další zásadní jmenovatele: návrat Janiho Lajunena a úspěšná oslabení.

V 16. minutě se hosté z Litvínova propracovali ke zvýhodněné přesilovce. V krátkém sledu faulující Michal Řepík a David Němeček však nemuseli na trestné lavici trnout strachy dlouho. Navrátilec Jani Lajunen nejprve zosnoval krádež puku, pak připravil velkou příležitost Marku Pysykovi a ještě zařídil zmírnění oslabení po laciném faulu Theodora Pištěka.

„Jani je pro nás stavební kámen jak na oslabení, tak na přesilovku do předbrankového prostoru. Je to válečník. Potřebujeme ho, je v sestavě znát,“ sypal slova chvály na adresu úvodního střelce Roman Horák, který pak přesilovkovou tečí na 2:0 zaznamenal 100. gól ve sparťanském dresu.

Litvínov si s postupujícím časem vypracoval příležitosti. Kováře ve velkých možnostech ohrožovali postupně Pawel Zygmunt, Michal Gut, Adam Polášek nebo David Kaše, který v polovině duelu napálil tyčku. Nulu na kontě Chezy mohl zlomit i Matěj Maštalířský, ale ani jeho koncovka nebyla dostatečně průrazná.

„O vítězství Sparty rozhodly naše neproměněné šance a přesilové hry. Tým dostává tvář, ale když si vytvoříte tolik gólových šancí, tak pokud je neproměníme, nemůžeme být spokojení,“ hodnotil hlavní kouč Vervy Jakub Petr.

„Šancí bylo dost, Kovář chytal dobře. Ne a ne nám to padnout, až ke konci. Přitom jsme od druhé třetiny byli lepším týmem. Zkoušeli jsme i powerplay, škoda, že to nevyšlo. Musíme hlavně rychle zapomenout,“ doplnil jediný hostující střelec Marek Baránek, který však prokletí zažehnal až v čase 56:07.

Pro Vervu příliš pozdě. Sparta si vypjatou koncovku pohlídala, ve třetí třetině se obešla bez vyloučení. Jinak ji ovšem přebytečné fauly trápí v celé dosavadní základní části. Pozici nejtrestanějšího mančaftu po utkání v nadsázce glosoval hrdina Kovář.

Brání jen v oslabení

„My celý rok na hovno bráníme. Když máme oslabení, aspoň čtyři hráči stojí vzadu. Snažíme se na kluky řvát, ať faulujou, abychom aspoň bránili. Je to totiž jediná část hry, kdy bráníme,“ sypal ze sebe zkušený sedmatřicetiletý brankář.

Přestože nakonec nedokázal uhájit čisté konto, s úspěšností 92,2 % poskočil mezi sedmičku nejlepších gólmanů soutěže. Vztah s Josefem Kořenářem, který zatím nemá tak povedený výkaz jako v předchozím ročníku, ovšem výsledky neovlivňují. Oba parťáci si uvědomují, že pro postup tabulkou vzhůru musí pracovat stejně jako zbytek týmu.

Pak může v rudých barvách znovu zavládnout větší pohoda. „Uklidňuju se tabulkou, ne osobními statistikami. Takže teď není moc čím se uklidnit. Ale my potřebujeme prostě makat, něco s tím udělat. Pokud nezačneme hrabat a být poctiví, lepší to nebude. Nečekají nás jiné zápasy,“ pověděl Kovář.

Sparta připravila Litvínovu jedenáctý výsledkový pád z posledních dvanácti utkání. Trenér Chezy Jakub Petr současnou situaci do startu listopadové reprezentační přestávky nazval jako mikro play off. „Nesnažíme se koukat na body, jen jít zápas od zápasu. Zvedáme se, herní styl do nás trenéři dostávají. Jen aby začaly padat góly,“ zamyslel se Baránek.

