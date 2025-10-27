Ve hře 26 minut! Litvínov řeší plán, jak (ne)vařit Kašičku: Od toho je tady
Jen co začal nastupovat, prakticky nesleze z ledu. Hokejový mistr světa Ondřej Kaše je pro Litvínov stěžejní postavou, to se ví. Za sedm utkání extraligy průměrně strávil na place 22 minut a 54 sekund, z útočníků jasně nejvíc. Jenže 29leté pravé křídlo už dohání i nejvíce nasazované obránce – aktuálně je třetím v pořadí za kladenskými stálicemi Martinem Jandusem a Philem Pietronirem. Jaký má Cheza plán s klíčovým mužem, který však několik měsíců scházel vinou zdravotních problémů?
Ve třetí třetině venkovního zápasu se Spartou se O2 arena stala jeho osobním jevištěm. Ondřej Kaše se v největší tuzemské hale při ztrátě 0:2 a pak 1:2 objevoval ob střídání. Když už si šel v závěru odpočinout, záhy skočil do hry jako šestý útočník při odvolání brankáře Mateje Tomka. Statistici mu nakonec při porážce naměřili ice time 26:10, jeho bratr David měl o dvě sekundy méně.
Litvínov body potřebuje. Mužstvo zůstává navzdory zlepšeným výkonům na posledním místě se ztrátou devíti bodů. Proto hlavní trenér Jakub Petr, který do této pozice povýšil po konci Michala Broše, ždímá lídry na maximum.
„Dali jsme si do reprezentační přestávky takové mikro play off. Musíte vycítit rytmus hry. Když získáváte momentum, dáváte do hry ty, u kterých jste přesvědčení, že branku dají. V posledních zápasech hrajeme do koncovek, o gól, takže není řečeno, že budou bratři Kašové takovou porci dostávat pokaždé,“ vylíčil Petr své úvahy. „Znám ale i lepší organizace, kde hráči dostávají obrovské zápasové porce. Od toho jsou tady. Dělá to většina trenérů.“
Vytížení Ondřeje Kašeho je přesto výjimečné. Než v minulé sezoně utrpěl další otřes mozku, kvůli němuž přišel také o mistrovství světa, strávil v zápase průměrně 21 minut a 40 sekund. Z forvardů byl v těsném závěsu za libereckým tažným Tygrem Adamem Musilem (22:06). Už tehdy se řešilo, jestli toho na někdejšího hráče NHL není příliš, zda se neutaví ještě před vrcholem ročníku.
Kádr kosí absence
V předkole s Třincem (1:3 na zápasy) ho pak Cheza postrádala. Stejně tak na startu aktuální sezony, kterou klub v ekonomických problémech načal hrůzostrašně i z hlediska výsledků. Nevyhýbají se mu absence, takže hlavní esa dostávají téměř neomezený prostor k rozkvětu.
„Ze sestavy nám zase vypadl Hännikäinen, Koblasa měl disciplinární trest. Měli jsme i Marka Berku, hráče z první ligy, naše situace je těžká. Když sledujete koučink v posledních zápasech, hrajeme si s nasazením v útočném nebo obranném pásmu i v oslabení. Sestava se v utkání mění ze zištných důvodů. Kompletně jsme hráli až s Libercem, zase na nějakou dobu naposledy. V tom je to složitější,“ povzdechl si Petr.
Jedno je jisté: Ondřej Kaše dostane po boku mladšího sourozence možnost předvést se. Třeba tak, že zaujme reprezentační trenéry směrem k únorové olympiádě. Na tu však šikovný univerzál zatím nemyslí.
„Popravdě teď vůbec. Musím jít zápas od zápasu, v mém případě by ani nebylo dobré, kdybych měl nějaké vyhlídky na únor,“ pronesl po pátečním vítězství 4:3 v prodloužení nad Libercem, pod nímž se podepsal čtyřmi body.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž