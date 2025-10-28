Předplatné

ONLINE: Boleslav pod prozatímním koučem řádí ve Varech, Kometa čelí Mountfieldu

Radost Petra Hakena a Tomáše Vlasáka po gólu Mladé Boleslavi proti Karlovým Varům
Radost Petra Hakena a Tomáše Vlasáka po gólu Mladé Boleslavi proti Karlovým VarůmZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Prozatímní kouč Mladé Boleslavi Petr Haken během utkání v Karlových Varech
Prozatímní kouč Mladé Boleslavi Petr Haken během utkání v Karlových Varech
Krvavé zranění Filipa Suchého z Mladé Boleslavi po faulu Jiřího Černocha
Krvavé zranění Filipa Suchého z Mladé Boleslavi po faulu Jiřího Černocha
Krvavé zranění Filipa Suchého z Mladé Boleslavi po faulu Jiřího Černocha
Karel Křepelka z Mladé Boleslavi se raduje z branky proti Karlovým Varům
Dočasný trenér Mladé Boleslavi Petr Haken
15
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Extraliga má na programu 19. kolo. Hokejisté vedoucího Třince budou usilovat o prodloužení aktuálně sedmizápasové vítězné série proti Motoru, druhé Brno přivítá Hradec Králové. Na ledě Energie se poprvé po odvolání trenéra Richarda Krále představí pod prozatímním koučem Petrem Hakenem Mladá Boleslav. V akci jsou i Pardubice, jak si povedou? Sledujte ONLINE přenosy všech utkání na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
10Tipsport1,453,79,5Detail
LIVE přestávka
13Tipsport105,81,27Detail
LIVE přestávka
22Tipsport2,83,62,4Detail
LIVE
--Tipsport1,774,43,72Detail
LIVE
--Tipsport2,14,22,89Detail
LIVE
--Tipsport1,724,34,04Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov182111429:629
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů