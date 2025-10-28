Prezident Pavel vyznamenal už 14 sportovců. Ocenění pro Navrátilovou i Dostála s Fuksou
Celkem čtrnáct sportovců už ocenil prezident Petr Pavel u příležitosti vzniku samostatného Československa. Státní vyznamenání dnes večer převzali mimo jiné tenistka Martina Navrátilová, kanoista Martin Fuksa nebo kajakář Josef Dostál. Podívejte se, kterým sportovcům současný prezident udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu od roku 2023, kdy byl zvolen hlavou státu.
Martina Navrátilová (2025)
Nejúspěšnější tenistka všech dob, během své dlouhé kariéry získala neuvěřitelných 59 grandslamových titulů a jako jediná žena dokázala vyhrát na všech grandslamech dvouhru, čtyřhru i mix. Většiny úspěchů dosáhla až poté, co se jako osmnáctiletá rozhodla požádat o politický azyl v USA, jejichž občanství získala o šest let později. Prezident Pavel jí v úterý udělil Řád bílého lva, nejvyšší státní vyznamenání. Sportovkyni označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti.
Martin Fuksa (2025)
Kanoista, který v posledních letech patří mezi absolutní světovou špičku. Na OH v Paříži 2024 získal zlato, je také čtyřnásobným mistrem světa, třináctinásobným mistrem Evropy a dvojnásobným celkovým vítězem Světového poháru. S kanoistikou začal v 13 letech po vzoru svého otce, dvojnásobného mistra světa Petra Fuksy. Prezident Pavel mu udělil medaili Za zásluhy.
Josef Dostál (2025)
Medaili Za zásluhy převzal také úspěšný kajakář. Zářil na singlu, deblu i čtyřkajaku, v kategorii K1 má tituly mistra světa ze všech věkových kategorií. Na OH v Riu 2016 se díky stříbru ze singlu a bronzu ze čtyřkajaku stal teprve čtvrtým českým sportovcem od roku 1993, který přivezl dvě medaile z jedné letní olympiády. Na loňských Hrách v Paříži se dočkal zlata a zkompletoval sbírku medailí pod pěti kruhy, cenný kov vybojoval na čtvrtých hrách v řadě jako teprve druhý Čech po Janu Železném.
David Kratochvíl (2025)
Úspěšný paralympijský plavec dostal medaili Za zásluhy. Je nevidomý, o zrak přišel kvůli rakovině sítnice, na jedno oko slepý byl v necelém roce, o zrak i na druhém oko přišel ve věku šesti let. Patří k nejlepším českým paralympionikům současnosti. Loni v Paříži na paralympijských hrách získal kompletní medailovou sbírku. Na letošním MS v Singapuru získal čtyři zlata, jedno stříbro a dva bronzy. Dokázal se prosadit napříč všemi plaveckými způsoby - včetně polohovky - i délkami, od padesátky po čtyřstovku. V současnosti studuje na tachovském gymnáziu a v budoucnu by se chtěl věnovat psychologii.
Nevidomý plavec David Kratochvíl zazářil na mistrovství světa • ČSPS David Kučera
Gerhardt Bubník (2025)
Sportovní arbitr, krasobruslař a právník. V letech 1954 až 1957 reprezentoval Československo v krasobruslení, potom působil téměř čtyři dekády jako mezinárodní rozhodčí. Zúčastnil se většiny mistrovství světa a olympiád a školil mezinárodní rozhodčí v mnoha zemích světa. Jako arbitr rozhodoval desítky mezinárodních obchodních sporů u rozhodčích soudů v Praze, Vídni, Paříži a Curychu nebo sportovní spory v Lausanne. V letech 2000 až 2012 působil jako předseda Rozhodčí komise ČOV, která je odvolacím orgánem pro všechny sportovní svazy ve věcech dopingu. V roce 2016 vstoupil do právnické síně slávy, od Pavla v úterý převzal medaili Za zásluhy.
Roman Červenka (2024)
Odchovanec hokejové Slavie získal extraligový titul, zahrál si v KHL, ve Švýcarsku i v NHL, ale největší úspěchy kariéry zažil v dresu národního týmu. První titul mistra světa získal v Německu před 15 lety. Druhé světové zlato mělo ještě větší zvuk. Česká reprezentace vyhrála vloni světový šampionát na domácím ledě po 39 letech a Červenka mužstvo vedl v roli kapitána. Devětatřicetiletý útočník stále hraje, v Pardubicích se snaží dovést Dynamo na extraligový vrchol. Vloni od prezidenta Petra Pavla dostal medaili Za zásluhy.
Roman Červenka s pohárem po triumfu na MS 2024 • Pavel Mazáč (Sport)
Martin Doktor (2024)
S rychlostní kanoistikou začínal v Pardubicích a vypracoval se mezi absolutní špičku. Na světových šampionátech vybojoval dvě zlaté medaile, devět stříbrných a tři bronzové. Nezapomenutelná byla jeho vystoupení na olympijských hrách v Atlantě 1996, kde získal zlaté medaile na pětistovce a kilometru. Po ukončení aktivní kariéry pracoval jako sportovní funkcionář a dlouholetý šéf české výpravy na olympijských hrách. Dnes je jednapadesátiletý Martin Doktor sportovním ředitelem Českého olympijského výboru. Medaili Za zásluhy převzal v roce 2024.
Martin Doktor na archivním snímku z olympiády v Aténách • Pavel Lebeda (Sport)
Štěpánka Hilgertová (2024)
Další vyznamenaná sportovkyně ze sportů na vodě. Stejně jako Martin Doktor se stala v Atlantě olympijskou vítězkou, letní Hry vyhrála i o čtyři roky později v Sydney 2000. Na vrcholné úrovni závodila neuvěřitelných třicet let a získala desítky medailí z mistrovství světa i Evropy. Po skončení kariéry zůstala u sportu jako trenérka a členka komisí Českého olympijského výboru. Sedmapadesátiletá Hilgertová dostala medaili Za zásluhy před rokem.
Štěpánka Hilgertová na Hrách v Aténách 2024 • Pavel Lebeda (Sport)
Zdeněk Štybar (2024)
Nejprve se proslavil na cyklokrosových tratích. Po druhém titulu mistra světa přešel na silnici a také tam slavil úspěchy. Přestože přesedlal na jinou disciplínu, ještě jednou se vrátil k cyklokrosu a v roce 2014 vybojoval třetí titul světového šampiona. Jako silničář dokázal vyhrát etapu na Tour de France i Vueltě. Dvakrát mu těsně uniklo prvenství na slavném kostkovém monumentu Paříž-Roubaix. Kariéru ukončil vloni v únoru symbolicky na cyklokrosovém MS v Táboře, kde v roce 2010 získal premiérový titul světového šampiona. Devětatřicetiletý Štybar byl vyznamenán prezidentem vloni.
Zdeněk Štybar v roce 2010 vyhrál v Táboře cyklokrosové MS • Jaroslav Legner (Sport)
Eva Graham Romanová (2023)
Československá krasobruslařka se stala s bratrem Pavlem Romanem čtyřikrát mistryní světa v tancích na ledě a ovládli evropský šampionát. Kariéru ukončila v pouhých 19 letech. V období 1965 až 1971 působili s bratrem v lední revue Holiday on Ice. Později se provdala za amerického komika na ledě a krasobruslaře Jackie Grahama. Po odchodu z Ameriky žije devětasedmdesátiletá dáma ve Velké Británii, občas zavítá do České republiky. Prezident Petr Pavel jí 28. října 2023 udělil medaili Za zásluhy.
Radek Jaroš (2023)
Jednašedesátiletý rodák z Nového Města na Moravě jako první český horolezec a patnáctý člověk na světě zdolal všech čtrnáct osmitisícových vrcholů planety bez použití kyslíku. Mezi jeho největší úspěchy patří výstupy na K2, Mount Everest či Annapurnu. V roce 2019 dokončil výstupy na nejvyšší vrcholy všech kontinentů. Po ukončení aktivního lezení se Radek Jaroš věnuje přednáškám, psaní knih a motivaci mladých sportovců. Od roku 2023 je držitelem medaile Za zásluhy.
Legendární český horolezec Radek Jaroš • Archiv Radka Jaroše
Květoslav Mašita (2023)
Bývalý motocyklový závodník vybojoval v letech 1968 až 1977 v řadě deset titulů mistra Evropy ve dvoudenních soutěžích enduro. Zářil v tehdy vrcholném světovém seriálu jednotlivců, který se od roku 1990 koná jako mistrovství světa. Mezi lety 1967 až 1978 byl šestkrát členem vítězného týmu v mezinárodní Šestidenní. Jako první Čech v historii byl v roce 2014 uveden mezi Legendy Mezinárodní motocyklové federace. Květoslav Mašita oslavil 2. října 78. narozeniny. Před dvěma lety mu prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy.
Květoslav Mašita byl úspěšným motocyklovým závodníkem • Michal Beránek (Sport)
Josef Neček (2023)
Další obdivuhodná postava československého a českého sportu. Sedmadevadesátiletý bývalý veteránský atlet závodil až do roku 2021. Josef Neček se orientoval na běh od 50 do 300 metrů, štafetu, skok daleký a překážky. Osobně se znal a trénoval s Emilem Zátopkem. Držitel mnoha rekordů v různých disciplínách a věkových kategoriích převzal v roce 2023 od prezidenta medaili Za zásluhy.
Dina Štěrbová (2023)
V roce1984 zdolala vrchol Čo Oju, čímž posunula československý ženský výškový rekord. Jednalo se o první ženský výstup na tuto horu vůbec. V roce 1988 vystoupila ještě na Gašerbrum II. Pětaosmdesátiletá rodačka z Bratislavy žije v Olomouci. Od roku 2006 spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakorumu, který má za cíl zlepšit život v extrémních podmínkách vysokohorských himálajských vesnic. Od prezidenta Petra Pavla dostala předloni medaili Za zásluhy.
Česká horolezkyně Dina Štěrbová • Archiv Diny Štěrbové