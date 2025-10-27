Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Strhne se boj o Mazance? Prodat Kašovy hned? Boleslav zase vyhazuje kouče

ZIMÁK ŽIVĚ: Strhne se boj o Mazance? Prodat Kašovy hned? Boleslav zase vyhazuje kouče • Zdroj: isport.cz
Ondřej Kaše v prodloužení rozhodl o výhře Litvínova nad Libercem
Zamyšlený trenér Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se osvěžuje po dalším inkasovaném gólu
Matyáš Mařík naskakuje do akce za Motor v těžké situaci
Hokejisté Pardubic oslavují trefu Jana Mandáta (vpravo)
Šarvátka mezi hráči Sparty a Vítkovic
V Mladé Boleslavi učinili tradiční rozhodnutí – vymetli trenéry. Postavení na třinácté příčce odnesl Richard Král společně s Davidem Havířem. Ještě na jaře byli krok od semifinále play off, ovšem zářez sudích a s ním spojená frustrace vykonaly své a mezi extraligovou čtyřku vstoupil Hradec. V hodinovém Zimáku ŽIVĚ s Jaroslavem Bednářem rozebíráme nejen dění u Bruslařů, kam má namířeno Miloslav Hořava, ale také řešíme Spartu, Pardubice, Litvínov nebo Třinec, který se osamostatnil na čele tabulky a kdyby zítra začalo play off, byl by k nezastavení.

Výbornou formu prokazuje gólman Ocelářů Marek Mazanec, jemuž po sezoně končí kontrakt. Strhne se o něj boj? A jak to udělá Jihlava, aby se vrátila s krásnou halou do nejvyšší soutěže?

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov182111429:629
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

