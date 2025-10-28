Boleslav si zahrávala, pod prozatímním koučem povstala až v prodloužení
Pokropení živou vodou i trenérskou změnou vlétli hokejisté Mladé Boleslavi na soupeře z Karlových Varů s ohromným apetitem. Ve čtrnácté minutě extraligového duelu bylo skóre 3:1 z pohledu hostů, po vyšším trestu domácího kapitána Jiřího Černocha mělo být hotovo. Jenže Vary výsledek obrátily a Bruslaři měli co dělat, aby z utkání nakonec vyvázli se ctí a urvali skalp 5:4 v prodloužení. „Měli jsme to rozehrané na tři body. Ale výkon měl parametry,“ pochvaloval si klíčový hráč Dominik Lakatoš.
Éra vlády Richarda Krále je tatam. Jedno z největších loňských překvapení z Mladé Boleslavi jakbysmet. Zelenobílé barvy aktuálně obývají až předposlední místo tabulky, změna tak byla a stále je nutná. Nový trenér Petr Haken kývl na týdenní úvazek, stálé řešení má klub z města automobilů teprve oznámit.
Na střídačce hlavního týmu Mladé Boleslavi se Haken naposledy objevil předloni v říjnu. To dělal asistenta Jiřímu Kalousovi, který v současnosti zastává funkci sportovního manažera Varů. Po šňůře devíti porážek z deseti utkání přepustil tehdejší trenérský ansábl Bruslařů místo týmu kolem Krále.
Po více než dvou letech si teď s Hakenem rošádu zažili v opačném gardu, i když jen na dobu určitou. Sedmačtyřicetiletý stratég postoupil od juniorky k mužům, aby trápící se mančaft probral ve třech utkáních před reprezentační přestávkou. V ní by mělo vedení uvést jména plnohodnotných nástupců. Podle už dříve zveřejněných informací deníku Sport je vedení na velmi dobré cestě k dohodě s Miloslavem Hořavou, dalším někdejším boleslavským koučem.
Jediný, kdo v překlenovacím štábu z minulé trenérské sestavy zůstal, je asistent Martin Slánský. Současnou situaci vnímá jako fakt. „Je to, jak to je. Pro mě poprvé. Nějak to neřeším, snažíme se pracovat dál, ať je ve štábu ten, nebo ten. Tým chceme vždycky dotáhnout k úspěšnému výsledku. Důležitý je cíl: urvat každé utkání. Vesměs se nic nemění,“ řekl boleslavský asistent.
Změny pomohly, ale zůstala pachuť
Středočeský celek po třech pádech v řadě probudil Haken výměnami v útocích, totožně jako v předchozím partu s Vítkovicemi (1:2) naskočila jen poslední formace. Úvodní dva gólové plody si hosté utrhli v rozmezí 29 sekund. Nejprve druhý ligový gól zaznamenal mladý zadák Karel Křepelka, načež v přesilovce taktéž z pravé strany udeřil další ranou z první Dominik Lakatoš. Tříbodový výkon posléze vyšperkoval asistencí i gólem v prodloužení.
Hlavně jeho zásluhou měla Boleslav proč slavit. Přesto v mužstvu po konci kouče Krále a asistenta Davida Havíře zůstala hořká pachuť. „Nikdo tohle nechtěl. Těžko se mi to hodnotí, trenéři byli super i jako lidi. Ale prostě jsme jim to nevraceli, jak jsme měli. K hokejovému životu to patří. Už s tím nic neuděláme. Ukázali jsme, že jsme silný mančaft. Museli jsme do zápasu dát jednoduchost, srdíčko a zarputilost,“ pověděl lídr ofenzivy zelenobílých.
Domácí mohlo těšit, že navzdory výpadku Jiřího Černocha, který dostal v první části pětiminutový trest za faul na Filipa Suchého, výsledek obrátili. Jenže nakonec si stejně sáhli na jediný bod, v 58. minutě vyrovnával z trestného střílení po zbytečné hrubce Energie Aleksi Rekonen.
„Říkáme si každý zápas, že se vzadu musíme chyb vyvarovat a hrát zodpovědně. Bohužel je to dokola stejná písnička. V Hradci čtyři kňafry za stavu 5:0, to je těžké. A pak když otočíte zápas, měli byste ho dotáhnout,“ věděl dvougólový Ondřej Beránek, jehož druhou trefu sudí posvětili až u videa.
Před obrazovkou ostatně muži v pruhovaném při střetu Varů s Boleslaví stáli celkem čtyřikrát – dvakrát u Beránkovy branky, dvakrát kvůli kontrole přestupků proti pravidlům.
Očima Patrika Czepiece
Chraňte i sami sebe
Vyloučení do konce zápasu pro karlovarského Jiřího Černocha nepřekvapilo. Kapitán Energie se při ostrém souboji u mantinelu lehce nadzvedl na bruslích a hlavně ramenem trefil hlavu nic netušícího Filipa Suchého. Jenže právě tato charakteristika boleslavského borce je zároveň jeho obžalobou. Extraligoví hráči si stále udržují jen velmi malý přehled o nebezpečí, jaké jim na ledě hrozí.
Suchý před osudným momentem, který ho stál další pobyt v utkání, celou dobu sledoval pouze kotouč. Rostoucí strom před sebou neviděl. V současných pravidlech jasně stojí, že žádný zákrok vedený na hlavu není čistý. Tomuto konkrétnímu šlo ovšem snadno předejít.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž