ONLINE: Vítkovice - Sparta 0:1. Pražané jdou do vedení, skóre otevřel Irving

Michael Špaček v duelu s Vítkovicemi
Michael Špaček v duelu s VítkovicemiZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Zápas mezi Vítkovicemi a Spartou zakončí devatenácté kolo hokejové extraligy. Hostující Pražané se mohou v případě výhry v základní hrací době na osmé Ostravany bodově dotáhnout. Oba celky se utkají již potřetí v sezoně a v obou předchozích bitvách se body dělily. Zápas se startem v 17.30 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Vítkovice18732653:4829
9Mountfield18740747:4229
10K. Vary19812848:5128
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

