ONLINE: Pardubice hostí Kladno. Jágr hraje a je kapitán! Plzeň - Kometa 0:0

Jaromír Jágr hraje v Pardubicích s kapitánským céčkem
Jaromír Jágr hraje v Pardubicích s kapitánským céčkemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jaromír Jágr výjimečně jako kladenský kapitán se zdraví s kamarádem Romanem Červenkou z Pardubic
Útočník Motoru Josef Koláček se raduje z gólu
Jaromír Jágr se připravuje na další start v extralize
Plzeňský gólman Nick Malík čelí pokusu Tomáše Zohorny z Komety Brno
Jaromír Jágr se chystá na duel v Pardubicích jako kapitán Rytířů
Jaromír Jágr po dlouhých letech na dresu obléká kapitánské "C"
Fotogalerie
Tipsport extraliga
Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě nastupují Roman Červenka a Jaromír Jágr. Kladenská legenda dokonce nastupuje jako kapitán. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Mladá Boleslav po konci kouče Richarda Krále hostí Litvínov. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Českých Budějovicích, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary19812848:5128
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

