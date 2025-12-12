Skvělý návrat Adamczykové, pomohlo prkno 68: Jágr jede, příjemné pro sebevědomí, zářila
Skvělý první krok má za sebou snowboardkrosařka Eva Adamczyková v návratu do Světového poháru po mateřské pauze. V Cervinii vyhrála kvalifikaci na prkně s pracovním číslem 68. „Skvěle nám vyšla máza, prkno šedesát osmička, Jarda Jágr jede!“ smála se Adamczyková před sobotním závodem.
Žádná nervozita z velkého comebacku. Eva Adamczyková zvládla v Cervinii první kvalifikační jízdu nejrychleji a měla klid. Za sebou nechala o devatenáct setin sekundy Australanku Josie Baffovou. Loňská šampionka Světového poháru, Francouzka Lea Castaová, byla pátá.
„Paráda! Samozřejmě jsem velice spokojená. V cíli jsem byla dost překvapená, když jsem dojela. Super! Vyšlo mi to,“ radovala se Adamczyková.
V Cervinii startuje ve Světovém poháru poprvé od konce sezony 2023/2024, loňskou sezonu vynechala kvůli narození syna Kryštofa.
„Na startu je furt možnost pro zlepšení, ale byl to nejlepší pokus z toho, co jsem tady prováděla. Byla to docela dobrá jízda. Je to určitě příjemný start do zítřejšího závodu a pro sebevědomí,“ hodnotila Adamczyková.
Sobotní individuální závod v Cervinii je pro ni vrcholně důležitý v boji o kvalifikaci na olympijské hry v Livignu. Adamczyková potřebuje nasbírat co nejvíc bodů. Před uzávěrkou žebříčku už ji pak budou čekat jen dva lednové závody v Číně.
„Zítra bude nový závod, rozestupy jsou těsňoučké, jsme hned za sebou. Bude to těsné závodění, já vím, že ještě nemám tolik naježděno ve čtyřech, ale pokusím se udělat maximum. Super, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ zdůrazňuje Adamczyková.
Reprezentační trenér Marek Jelínek si pochvaloval úspěšný týmový vstup do olympijské sezony. Kromě Adamczykové z kvalifikace do sobotního závodu postoupili i Kryštof Choura jako osmadvacátý a Jan Kubičík jako dvaatřicátý. Mimo zůstala jenom juniorka Karolína Hrůšová.
„Nakonec asi nejlepší kvalifikace za posledních deset sezon. Kvalifikovali se tři závodníci ze čtyř startujících,“ pochvaloval si Jelínek. „Je to skvělé, asi nikdy nám takhle úvodní závody nevyšly. Do zítřka zatím s optimismem, ale závod je samozřejmě zítra.“
Sobotní závod jednotlivců začíná v půl dvanácté v přímém přenosu na ČT sport Plus. V neděli je na programu soutěž smíšených týmů.
SP v Cervinii
- Sobota: závod jednotlivců (11.30, PP ČT sport Plus)
- Neděle: závod smíšených týmů (10.00, PP ČT sport Plus)