Krásné gesto. Legenda Helena Suková věnovala trofeje do vznikající české Síně slávy
Úcta k historii, tradici a legendám minulosti. Takový přístup razí nové vedení Českého tenisového svazu a od slov přechází k činům. V jeho sídle na Štvanici již vznikl základ sbírky trofejí, knih, novinových článků a rozličných artefaktů z dějin jednoho z nejúspěšnějších tuzemských sportů. Pomohli ho položit sourozenci Sukovi, kteří věnovali pozůstalost po svém tatínkovi Cyrilovi, Helena Suková přidala i řadu vlastních pohárů a dalších relikvií.
Téměř se omlouvala, že si doma ponechá poháry z Wimbledonu, jejího nejmilejšího turnaje. A také dvě stříbrné olympijské medaile ze čtyřhry v Soulu 1988 a Atlanty 1996, jež získala s Janou Novotnou. Zbytek svých trofejí šedesátiletá legenda Helena Suková ale vyndala ze skříně a nezištně ho věnovala tenisovému svazu. „Když umřel táta, zůstaly po něm knihy a výstřižky článků, které vycházely v československých novinách o tenise. Domluvili jsme se, že je předáme svazu. A já si řekla, že k tomu přidám i své věci, ať už je to v jednom. Vždyť s Honzou Kodešem již léta mluvíme o tom, jak by bylo krásné mít tenisové muzeum,“ popisovala členka mezinárodní Síně slávy, čtyřnásobná grandslamová finalistka v singlu a čtrnáctinásobná šampionka majorů v deblu a mixu.
Nové vedení svazu již započalo práce, které mají hmatatelně podepřít bohatou historii československého a českého tenisu. „Protože jsme již dříve avizovali, že si budeme historie a legend vážit,“ říká manažer projektu Karel Tejkal.
Jde o snahu na několika úrovních. Jednou z nich je myšlenka vytvoření archivu a zároveň depozitáře, jenž bude zahrnovat tenisové publikace, fotografie a artefakty z minulosti. „Abyste k nám třeba mohli přijít jako do Klementina a podívat se na to, co vás zajímá,“ předestírá Tejkal s tím, že na stálou expozici nemá momentálně svaz prostředky, ale do budoucna ji plánuje.
Od pracovny Cyrila Suka k tenisovým pokladům
Základ sbírky dodala právě rodina Sukových. Prvotní impulz vzešel od někdejšího daviscupového kapitána a vynikajícího deblisty Cyrila Suka mladšího (58), jenž svaz oslovil s tím, zda nemá zájem o věci z pozůstalosti otce Cyrila, někdejšího předsedy tenisového svazu (1980-1990).
„Z pracovny pana Suka jsme odvezli plnou dodávku věcí, kterými se teď probíráme. Šlo o většinu knížek o tenise, co v Československu vyšly až po zakládací listinu Československého tenisového svazu z roku 1990. Byly tam programy k různým zápasům včetně památného finále Davis Cupu 1980 Československo – Itálie ve Sportovní hale, řada fotek, vstupenky ale i parkovačka nebo stravenky za pět korun,“ popisuje Tejkal.
Velké gesto zároveň udělala i Helena Suková (60). Svazu předala například talíř pro finalistku Australian Open 1989, zmenšeninu za triumf ve Fed Cupu 1985 či deblový pohár pro šampionku US Open 1985. „Prostě všechny poháry, na kterých bylo napsané, odkud jsou. Ty bez nápisů jsem nedávala, aby si někdo neřekl, že je mám z obchodu,“ směje se Suková. Velkým pokladem je i sbírka dřevěných raket. „Moje máma (Věra Pužejová Suková, finalistka Wimbledonu 1962) je sbírala a já v tom pokračovala. Nakupovala jsem je i v Anglii,“ líčí Suková.
„Dostali jsme od ní také spoustu sportovních dresů, akreditací či tréninkové deníky. Bylo to od ní krásné gesto, díky rodině Sukových máme silný základ archivu a depozitáře,“ děkuje Tejkal s tím, že další podobné iniciativy od klubů či jednotlivců jsou velmi vítány.
Velké plány do budoucna
Svaz sbírku postupně buduje a její základ by rád představil v podobě přechodné expozice během červencového turnaje Livesport Prague Open, kdy se velký tenis vrátí na štvanický centrkurt. Podnik WTA navíc příští rok proběhne na týden přesně po 40 letech od neslavnějšího štvanického spektáklu – finálového turnaje Fed Cupu 1986, kdy se legendární Martina Navrátilová vrátila coby hráčka USA poprvé od emigrace do Československa. Právě pro tuto akci byl tenkrát centrkurt přestavěn do současné podoby, příští rok je navíc výročí 120 let od založení organizovaného tenisu v českých zemích.
Svaz má u této příležitosti ambiciózní plán – sezvat v červenci po Wimbledonu na jedno místo všechny žijící singlové vítěze grandslamů z československé a české historie a v prvním sledu je uvést do nové Síně slávy. „To by byl nezpochybnitelný základ tohoto projektu, který aktivně konzultujeme s Janem Kodešem,“ říká Tejkal s tím, že postupně by přibývala další jména.
Mezi prvními by byli tedy uvedeni do Síně slávy Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Jan Kodeš, Ivan Lendl, Petr Korda a in memoriam Jana Novotná a Jaroslav Drobný.