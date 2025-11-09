ONLINE: Sparta - Liberec. Extraliga je zpět po pauze. Oba týmy bez reprezentantů
Jen několik hodin po konci reprezentační přestávky se vrací hokejová Tipsport extraliga. Sparta v předehrávce 35. kola nastupuje v O2 Areně proti Liberci. V duelu s Bílými Tygry by Pražané rádi navázali na sérii čtyř výher v řadě před pauzou. Nicméně oba týmy se ještě musí obejít bez svých hráčů, kteří reprezentovali na Finských hrách. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž