ONLINE: Sparta - Liberec. Extraliga je zpět po pauze. Oba týmy bez reprezentantů

Útočník Sparty Devin Shore si hlídá puk před libereckým kapitánem Radimem Šimkem
Útočník Sparty Devin Shore si hlídá puk před libereckým kapitánem Radimem ŠimkemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Radan Lenc a Jasper Weatherby se radují z gólu
Hokejisté Sparty oslavují vítězství v Olomouci
Hokejisté Kladna porazili Liberec 4:3 po nájezdech
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se baví se svými svěřenci
Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Zleva Filip Chlapík ze Sparty a brankář Jakub Kovář ze Sparty po konci utkání
Tipsport extraliga
Jen několik hodin po konci reprezentační přestávky se vrací hokejová Tipsport extraliga. Sparta v předehrávce 35. kola nastupuje v O2 Areně proti Liberci. V duelu s Bílými Tygry by Pražané rádi navázali na sérii čtyř výher v řadě před pauzou. Nicméně oba týmy se ještě musí obejít bez svých hráčů, kteří reprezentovali na Finských hrách. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

