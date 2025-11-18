Trefa pro Kladno? Američan skočil do extraligy sebevědomě. Vyzařuje z něj klid, cení kouč
V minulé sezoně spolu válčili za farmu Ottawy, letos na podzim přišli na pomoc Kladnu. Útočník Tristen Robins se rychle stal nejproduktivnějším hráčem Rytířů, velkou trefou může být i zadák Wyatte Wylie. Středočeši vyhráli po dobrém výkonu oba víkendové zápasy a americký bek se v extralize uvedl třemi asistencemi. „To, že sbírá body, je dobré. Ale pro nás je důležité, že z něj vyzařuje klid,“ ocenil asistent kladenského trenéra Ivan Majeský.
Adaptaci na evropský hokej ani nepotřeboval. Wyatte Wylie (26) posílil Kladno v reprezentační přestávce a hned v prvním klání přispěl dvěma asistencemi. Navíc proti lídrovi z Třince. „Kluci teď hrají skvěle, to vždycky pomůže, když takhle lítají po ledě. Díky tomu mám lehčí práci a můžu snadněji dostávat puky z našeho pásma,“ vyprávěl skromně zadák po nedělním utkání ve Varech.
Proti Energii se podílel na dalším gólu a dal zavzpomínat na mládežnická léta, kdy byl v juniorské WHL nejlepším nahrávačem mezi obránci. Za Everett tehdy posbíral padesát asistencí v 62 zápasech. „To už je hodně dlouho,“ usmíval se Wylie při vzpomínce na nejvydařenější sezonu. V té době už byl draftovaný do NHL Philadelphií jako číslo 127. V nejlepší lize si ale nikdy nezahrál. V dalších letech přidal 240 startů v AHL a dalších sedm v nižší ECHL. Aktuální ročník ještě odstartoval na farmě Montrealu, ale v listopadu se rozhodl pro změnu.
„Ozvali se mi odtud a přišlo mi to jako skvělá příležitost. Rozhodl jsem se po ní skočit. Vždycky se rozhodujete podle toho, co je pro vás v danou chvíli nejlepší,“ vysvětlovat už desátý cizinec na soupisce Kladna.
Do Kladna i s manželkou a dcerou
Pro Rytíře může být skutečnou trefou. Vedení reagovalo na absence v obraně, kde delší dobu chybí Jérémie Blain a Jan Piskáček, v posledních kolech navíc odpadl i Phil Pietroniro. Zatím se zdá, že sportovní ředitel Tomáš Plekanec našel zodpovědného zadáka, který zvládne velkou porci minut a pomůže i ofenzivě.
„Je to teprve druhý zápas, ukáže až čas. Někdy přijde hráč do nového klubu, má prvotní elán, takže uvidíme dál. Zatím ho musíme hodnotit pozitivně. Je silný na rozehrávce, plní si povinnosti. Zatím z něj máme pozitivní dojem,“ hodnotil kladenský asistent Majeský.
„Když jsme na něj koukali, bylo pozitivní, že má dobrou první přihrávku, v těžkých situacích dokázal puk dobře posouvat, pod tlakem se toho nezbavoval. To byla jedna z jeho devíz,“ dodal.
Wylie sám cítí, že dobrá štace v Evropě mu může pomoct. Taky proto se vydal do Kladna i s manželkou a dcerou. NHL zůstává dál snem. „Je to sen. Cítil jsem, že tohle je správná příležitost. Můžu sem přijít, mít skvělou sezonu a kdoví, co se stane,“ prohlásil.
Při rozhodování dal také na radu parťáka Tristena Robinse. Spolu hráli v minulé sezoně za Belleville, oba můžou být klíčovými muži pro Rytíře. „Věděl jsem, že je tady, je tu nadšený a daří se mu. Ptal jsem se, jaké to tady je, říkal mi, že je tu dobrá nálada a dobrý tým. Taky říkal, že se tu hraje rychlý hokej, hráči jsou šikovní a navíc je dobrá parta v kabině,“ prozradil Wylie.
Spoluhráčovu chválu mohl po prvních dvou zápasech potvrdit. „Zatím jsem tu asi jen týden a miluju to. Miluju tým, kluci mě skvěle přivítali a povedlo se nám sebrat dvě velké výhry za víkend. V tom musíme pokračovat,“ hlásil nový bek Rytířů.
Kladenští cizinci:
- Oscar Dansk (brankář/Švédsko)
- Jérémie Blain (obránce/Kanada)
- Griffin Mendel (obránce/Kanada)
- Phil Pietroniro (obránce/Itálie)
- Wyatte Wylie (obránce/USA)
- Daniel Audette (útočník/Kanada)
- Niko Ojamäki (útočník/Finsko)
- Tristen Robins (útočník/Kanada)
- Samuel Vigneault (útočník/Kanada)
- Aliaksandr Višnieuski (útočník/Bělorusko)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž