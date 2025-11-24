Zimák ŽIVĚ: Šlégr musí skončit u repre, když přebere Litvínov. Třinecký průšvih
Z krize Sparty při vstupu do sezony je pohádka podle Jaroslava Nedvěda. Nový trenér vynesl Pražany na první místo extraligy, tudíž neunikli ani rozboru expertů v rámci živého vysílání podcastu Zimák. Výměna stráží na čele tabulky jde ruku v ruce s drsným úpadkem Třince, který současnou depresi o šesti porážkách v řadě prohloubil na ledě posledního Litvínova. Tam se řeší změna majitele.
Co by znamenal vstup Jiřího Šlégra do klubu pro reprezentaci, kde zastává roli generálního manažera? I to probrali bývalý hokejista Jaroslav Bednář s redaktory iSportu Patrikem Czepiecem, Pavlem Bártou a Filipem Ardonem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž