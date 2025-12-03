Těsné „ofsajdy“ dráždí. Bude mít extraliga záběry na modré čáře? Šéf Loukota se vyjádřil
Měl to být posun. Ještě v průběhu minulého ročníku zavedla hokejová Tipsport extraliga možnost vybrat si výzvu na ofsajd po vzoru NHL nebo mistrovství světa. Je tu ovšem nesrovnalost. Česká nejvyšší soutěž na rozdíl od zmíněných podniků nemá k dispozici záběry z úrovně modrých čar. Navíc na každém stadionu je především v základní části kamerové pokrytí jiné, povinné minimální vybavení čas od času nestačí. Až se zdá, že soutěž dobrým záměrem předběhla vlastní vývoj.
Diskuzi ohledně takzvané offside challenge znovu probudil nedělní šlágr mezi Libercem a Pardubicemi. V boji o lepší umístění v elitní čtyřce, kde může hrát v konečném součtu 52 kol roli každý bod, se hostům nezdál liberecký přechod modré lajny před brankou na 4:2. Čároví sudí Jakub Frodl a Petr Šimánek strávili u obrazovky dlouhé minuty, ale jednoznačný záběr, který by rozklíčoval pochybení Tygrů, zkrátka neobjevili.
„Pokud chce tým trenérskou výzvu úspěšně použít, musí existovat jasný a zřetelný obrazový materiál, který by tuto chybu bez jakýchkoliv pochybností potvrdil. Takový jednoznačný obrázek však rozhodčí u dotazované hraniční situace neměli k dispozici ani z TV kamer, ani z panoramatické kamery v aréně,“ vysvětlil pro deník Sport a web iSport ředitel extraligy Martin Loukota.
Pravidla v takovém případě znějí jasně. V platnosti zůstává rozhodnutí z ledu, nicméně neúspěšná výzva neznamená uložení menšího trestu. Jednoduše proto, že se nenašel žádný důkaz.
Jenže to je právě problém, který by mohl promlouvat do podoby extraligové tabulky. Potažmo se může dotknout také vyřazovacích bojů,