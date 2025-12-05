Kometa - Sparta 3:1. Obrat mistra nad lídrem. Skvělé otočky Pardubic a Vítkovic
Hokejisté brněnské Komety ve šlágru 29. kola Tipsport extraligy vyhráli 3:1 nad vedoucí Spartou a po obratu z 0:1 si připsali druhou výhru v řadě. Liberec ovládl přestřelku v Třinci 5:3 a na první Pražany ztrácí jediný bod. Skvělá otočka se povedla Pardubicím proti Mladé Boleslavi. Stav 0:2 proměnila na výhru 5:2. Dost podobný obrat se podařil i Vítkovicím v Litvínově (5:2). Hraje se také v Kladně. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Kometa Brno - Sparta 3:1
Vítězný gól obhájce titulu dal ve 21. minutě Kristián Pospíšil. Druhou výhru mistra po sobě po třech startech bez zisku potvrdil trefou do prázdné branky při power play Sparty Tomáš Zohorna. Pražané ukončili sérii osmi zápasů na venkovních hřištích porážkou, ale i tak zůstali v čele tabulky o bod před Libercem, který však sehrál o dva zápasy méně. Brno je šesté, na Pražany má však jen čtyřbodové manko a tři duely k dobru.
Pardubice - Mladá Boleslav 5:2
Hosté sice vedli po první třetině a ještě před polovinou zápasu 2:0, ale pak Dynamo ještě do druhé přestávky skóre otočilo. Dva góly vítězů vstřelil útočník Jakub Lauko. Jako trenér Mladé Boleslavi se na východ Čech vrátil Miloslav Hořava, který na střídačce Dynama končil předchozí ročník prohrou v sedmém utkání finálové série.
Litvínov - Vítkovice 2:5
Třebaže prohrávali už 0:2, Ostravané zabrali po čtyřech porážkách bez zisku. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Matěj Přibyl. Vítěznou branku a navrch přihrávku si připsal Jan Bernovský, jenž za Vítkovice nastoupil poprvé v sezoně na střídavý start z prvoligových Litoměřic. Litvínov prohrál třetí z posledních čtyř duelů.
Třinec - Liberec 3:5
Bílí Tygři porazili Oceláře v sezoně na třetí pokus poprvé. V tabulce se posunuli na druhé místo. Hosté získali klíčový náskok v závěru druhé třetiny, kdy odskočili během šestnácti sekund po trefách Radima Šimka a Marka Zachara na 3:1. Dva góly vítězů vstřelil Adam Musil, který ve třetí třetině upravil na 4:2 a 5:3.
Plzeň - České Budějovice 2:3p
Jihočeši si připsali teprve druhou venkovní výhru z posledních devíti utkání. Domácí sice po první třetině drželi vedení 2:0, jenže hosté zásluhou Roberta Lantošiho v prostřední části snížili. Slovenský střelec poslal další trefou v 58. minutě utkání do prodloužení, které v čase 61:43 také rozhodl a dovršil svůj první hattrick v extralize. Západočeši prohráli popáté z uplynulých osmi zápasů.
Kladno - Mountfield HK 2:3p
Východočeši na ledě soupeřů uspěli po třech porážkách. Zápas, do něhož domácí nastoupili ve speciálních vánočních dresech, rozhodl v čase 60:28 Radovan Pavlík. Kladenský brankář Adam Brízgala inkasoval gól po 190 minutách a 16 sekundách, čímž překonal klubový rekord. Hosté postrádali na kladenském ledě zraněné brankářské duo Škorvánek - Novotný, šanci tak dostal Jakub Soukup z partnerského prvoligového Kolína.
Karlovy Vary - Olomouc 4:2
Západočeši rozhodli ve třetí třetině a připsali si pátou výhru s plným bodovým ziskem v řadě. Vítězný gól vstřelil ve 45. minutě Robin Sapoušek a oslavil svou první trefu v extralize.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž