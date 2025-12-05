Pardubice probraly budíček a změny. Tohle si nemůžeme dovolit, zlobil se útočník
„Budíček!“ křičeli nespokojení fanoušci Pardubic po první třetině 29. kola extraligy. Dynamo prohrávalo s Mladou Boleslaví 0:2 a hrálo fakt špatně. Diváckou výzvu nicméně Pešánovi svěřenci vzorně uposlechli, otočili přesnou palbou na 5:2. Využili dvě přesilovky, dvakrát skóroval Jakub Lauko a poprvé v dresu Východočechů také sváteční střelec Ondřej Mikliš.
Přesně v polovině začali domácí lámat duel na svou stranu. Trefa Jakuba Lauka po obléhání Furchovy klece je nakopla a až do konce jich byl plný led. Zato Hořavova parta po snovém rozjezdu úplně odešla, ztratila šmrnc. „To si vůbec nemůžeme dovolit,“ zlobil se útočník Vojtěch Malínek, autor branky na 0:2.
Vítězný zásah si opatřil bek Peter Čerešňák, jenž povedenou ránou v početní výhodě zlomil odpor soka, který prohrál potřetí v řadě, aniž by získal aspoň bod. Pardubičtí naopak mírně vylepšili poslední nuznější výsledky, kdy ze čtyř partií projeli hned tři.
Tentokrát už si dali pozor. Čtyřicet minut ze šedesáti odfárali poctivě a ve kvalitě, která nakonec bohatě stačila na úspěch. Klíčová byla šikovná teč Tomáše Vondráčka na 2:2. Evidentně prospělo, když kouč Filip Pešán po mizerném rozjezdu pozměnil útoky. Borci začali šlapat.
Článek pokračuje pod infografikou.
Co těší hosty? Určitě první gól v sezoně jednadvacetiletého Malínka, jenž vyslal v oslabení perfektní střelu z mezikruží a otřel ji o tyčku branky Romana Willa. „Fuj, mám z toho ohromnou radost. Čekal jsem na to dlouho. Jenom jsem zavřel oči a vystřelil. Propadlo to tam. Doufám, že se protrhl pytel a ještě dám do konce pár branek,“ poznamenal s úlevou mladý útočník.
Šlo navíc o jeho vůbec premiérový bod v ročníku, a to při 26. startu. Odchovanec Slavie bojuje o pevné místo v sestavě Bruslařů, pětkrát si odskočil do Maxa ligy, kde pomáhal Kolínu. Nyní si pozici mezi elitou posílil. „Dostávám větší prostor, za což jsem nesmírně rád. Děkuji trenérům za šanci, ale nemám nic jistého. Musím dál makat,“ uvědomoval si.
Výsledek z enteria areny ho každopádně štval. „Po výborné první třetině, kdy jsme bruslili a nic jim nedovolili, jsme polevili. To si vůbec nemůžeme dovolit, když potřebujeme body jako sůl,“ líčil zklamaný Malínek. „Pardubice pak proměnily skoro každou šanci. Daly nám bůra, potvrdily kvalitu,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž